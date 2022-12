L’Argentina di Messi fa scalo a Roma, ci sarà un incontro con il Papa?

Ieri, 18 dicembre 2022, l’Argentina è diventata campione del mondo ai Mondiali di Calcio del Qatar. Ora, la famosa Coppa arriverà a Roma solo per uno scalo, ma ci potrebbe essere un incontro molto importante.

Dopo i leggendari mondiali del 2006, quando l’Italia ottenne il titolo di Campione del Mondo, ora la Coppa più famosa del calcio torna a Roma, ma insieme all’Argentina, che quest’anno ha vinto con grande soddisfazione dei tifosi.

La squadra, infatti, tornando dal Qatar dovrebbe fare scalo a Roma per meno di un’ora, ma potrebbe ricevere una visita molto importante: quella di Papa Francesco.

Papa Francesco saluta la squadra dell’Argentina?

La nazionale dell’Argentina è diventata Campione del Mondo, ieri sera dopo un lungo match contro la Francia.

I festeggiamenti sono ancora in corso sia nel Paese del Sud America che in tante altre parti del mondo. Ora, la squadra sta partendo per tornare a casa, dove porterà l’ambita coppa, ma prima dal Qatar dovrà fare un scalo.

Infatti l’aereo AR1915 dell’Aerolineas Argentinas, dovrà effettuare uno scalo tecnico a Roma, all’Aeroporto di Fiumicino, prima di ripartire per Buenos Aires.

Ma questa sosta potrebbe diventare molto di più per la squadra di Messi: una visita da parte di Papa Francesco.

Nei giorni precedenti alla finale, infatti, si era parlato di un’ipotesi che potrebbe diventare realtà, ovvero un saluto da parte del Papa, che come tutti sappiamo è argentino, alla nazionale che sta portando questa gioia al suo Paese.

Si parla solo di supposizioni, niente è arrivato dalle fonti di comunicazione del Papa, né tanto meno da lui stesso, ma sarebbe bello pensare che il pontefice riuscisse a salutare la squadra della sua amata nazione.

Papa Francesco non ha visto la finale: ecco perché

Di certo, Papa Francesco avrà gioito per il risultato ottenuto dall’Argentina alla finale dei Campionato Mondiali in Qatar.

Ma non tutti sanno che il Papa non ha seguito la partita in tv, come milioni di persone nel mondo, per un motivo ben specifico.

Il Pontefice ama tantissimo il calcio, come spesso lui stesso ha raccontando svelando di fare il tifo per il San Lorenzo, una squadra argentina, ma il Papa non segue più le partite in tv.

Il motivo è semplice: il Santo Padre dopo il 15 luglio del 1990, pochi giorno dopo la finale dei Mondiali in Italia dove l’Argentina venne sconfitta, ha deciso di non vedere più la tv.

Non per il calcio in sé, ma perché Papa Francesco ritiene che la tv non sia cosa per lui, quindi non guarda proprio nessun programma, anche se non smette di chiedere in giro i risultati delle partite.

Infatti, ha rivelato di avere una guardia svizzera in Vaticano che gli riferisce ogni settimana i risultati che gli interessano, in modo tale da rimanere sempre aggiornato su quello che accade.

Quindi, di certo Papa Francesco starà festeggiando per il suo Paese, ma riuscirà a salutare Messi e i suoi compagni all’aeroporto di Roma? Staremo a vedere se questo momento leggendario accadrà, sapendo che sarebbe davvero un evento speciale da ricordare.