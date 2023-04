L’Aquila, mamma si getta dal balcone col figlio di 5 anni in braccio: lei muore, il piccolo è in gravi condizioni

La donna – una 35enne di Celano – è morta sul colpo. Il piccolo è ricoverato all’ospedale San Salvatore.

Parole di cordoglio dal sindaco di Celano, Settimio Santilli, che conosceva molto bene la vittima e i suoi genitori.

Mamma si getta dal balcone con il figlio di 5 anni

Una tragedia ha scosso questa mattina la piccola comunità di Celano, in provincia de L’Aquila. Una donna di 35 anni, madre di un bimbo di cinque, si è gettata dalla finestra della sua abitazione con il figlio in braccio. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il piccolo è stato invece soccorso e trasferito in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore all’Aquila.

Al momento non si conoscono i motivi che avrebbero spinto la giovane madre al gesto estremo. Parole di cordoglio sono state espresse anche dal sindaco di Celano, Settimio Santilli, che conosceva molto bene la donna e i suoi genitori.

“E’ una tragedia. La donna aveva la stessa età di mia moglie. La conoscevo benissimo, siamo sconvolti”

ha detto il primo cittadino.

Sull’identità della donna vige – al momento – il massimo riserbo.

Notizia in aggiornamento.