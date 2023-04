Digita il 7353 sul telefonino, pochi secondi dopo succede qualcosa di imprevedibile

Ecco a cosa serve questo codice segreto sul cellulare. Ti basterà digitare 7353 sul telefonino e accadrà davvero l’impensabile.

Esistono tante combinazioni di tasti che permettono di accedere a funzionalità segrete del proprio dispositivo. Oggi vi sveliamo come mai dovreste digitare 7353 sul telefonino. Soltanto in pochi conoscevano questa combinazione di tasti.

Codice segreto sullo smartphone, a che serve

I nostri cellulari, specialmente quelli di ultima generazione, sono in grado di attivare delle funzioni nascoste attraverso delle scorciatoie. Si tratta di un codice segreto sul cellulare o di più codici che possiamo via via attivare con facilità. Cosa succede se digitiamo il codice 7353 sul telefonino?

Tutto quello che dobbiamo fare è andare è sulla tastiera che ci permette di inserire i numeri per effettuare le chiamate. Al posto di mettere un numero, però, dovremo inserire una combinazione di tasti che ci permetterà di aprire delle scorciatoie.

Le scorciatoie in questione sono importanti nel caso in cui vogliate, ad esempio, scoprire se il vostro numero risulta abbonato a servizi a pagamento o se volete disattivare il suono della vostra fotocamera.

In generale, per scoprire quali sono i codici segreti che potete digitare sul vostro cellulare, vi consigliamo di effettuare qualche ricerca su Internet. Siamo sicuri che ne troverete tantissimi con i quali potrete sbizzarrirvi.

Oggi vi sveliamo qual è la funzione del codice segreto sul cellulare 7353, una combinazioni di tasti che soltanto in pochi conoscevano e che è in grado di farvi accedere a numerose funzionalità.

Digita il 7353 sul telefonino e guarda cosa succede

Esiste una combinazione di tasti da provare sul proprio smartphone, che permette di accedere a delle funzionalità nascoste.

Il codice segreto sul cellulare che dovreste digitare è il 7353. In particolare, dovreste cliccare sulla combinazione *#7353#.

Una volta digitati, questi tasti aprono automaticamente una finestra che ci permette di controllare varie funzionalità. In particolare, quelle relative alle melodie, alle vibrazioni, alla fotocamera e agli altoparlanti.

Ed è proprio su quest’ultima che vogliamo concentrarci, perché si tratta di uno strumento ottimo nel caso in cui pensassimo che i nostri altoparlanti abbiano dei problemi.

Con il tempo, gli altoparlanti del nostro cellulare possono rovinarsi fino a compromettersi completamente. Questa funzione ci permette di valutare lo stato della loro salute. Tutto quello che dovremmo fare è semplicemente cliccare sul tasto in questione e attendere che vengano emessi dei suoni dal nostro dispositivo.

Nel caso in cui non accadesse nulla, è probabile che gli altoparlanti siano danneggiati e abbiano bisogno di un’attenzione particolare. Dopo il test, vi invitiamo a portare il vostro telefono presso un centro di assistenza, che sicuramente controllerà il vostro dispositivo e vi indicherà la procedura corretta da seguire.

Il codice segreto in questione dovrebbe funzionare sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. Nel caso in cui il vostro dispositivo non vi permettesse di accedere a questa funziona, vi arriverebbe un messaggio di avviso. Potrebbe comunicarvi che il codice segreto non è corretto o che è avvenuto un errore per il quale non si può soddisfare la richiesta.