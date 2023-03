L’antico trucco per rimuovere tutti i capelli e la polvere da casa in soli 2 minuti

L’antico trucco per rimuovere tutti i capelli e la polvere te lo sveliamo noi. Il segreto che ti stiamo per rivelare, ti farà risparmiare tantissimo tempo e fatica. Così avrai casa pulita in 2 minuti

Capelli e polvere ti infestano casa? Stanca di dedicare ogni giorno tante ore del tuo tempo alla pulizia? Con questo trucchetto guadagnerai tempo libero e avrai una casa super pulita in soli due minuti.

Polvere e sporcizia, i nemici della pulizia

Sappiamo tutti quanta fatica costa avere sempre la casa linda e pinta, soprattutto se non si vive da soli e se a tenerci compagnia ci sono anche i bambini.

Polvere e capelli sono i nemici principali della pulizia. Quante volte al giorno passi l’aspirapolvere o ti munisci di scopa e paletta (oltre che di tanta pazienza) per restituire un aspetto decente alla tua abitazione?

Se soffri di allergie, con la polvere allora non dovresti proprio averci a che fare. Questo complesso di particelle microscopiche che fluttuano nell’aria. si deposita non solo sugli oggetti ma pure sul pavimento creando non solo sporcizia ma anche problemi alle vie respiratorie.

E dei capelli ne vogliamo parlare? Quanti ne perdiamo quotidianamente? Una miriade. In queste situazioni, lo spolverino o la classica scopa a setole non risolveranno il tuo problema o almeno non in maniera rapida.

Se vuoi scoprire come avere casa pulita in 2 minuti, allora continua a leggere questo articolo. Stiamo per svelarti il trucchetto che ti cambierà la vita. Preparati a dire addio a polvere e capelli.

L’antico trucco per rimuovere tutti i capelli e la polvere

Polvere e capelli ogni giorno si accumulano sul nostro pavimento dando alla nostra casa un aspetto sciatto e poco curato. Potrai avere a tua disposizione anche la scopa migliore del mondo o l’aspirapolvere più potente in commercio, ma se non utilizzi questi strumenti per almeno 15 minuti o più, il problema sporcizia continuerà a persistere.

Sai che invece con un semplice trucchetto puoi avere casa splendente? Occorrono solo due minuti del tuo tempo. Preparati al cambiamento: non tornerai più indietro. Qual è questo segreto che sta salvando tante donne? Stai pensando di dover forse comprare una nuova scopa elettrica? O un aspirapolvere ancora più potente?

Niente panico, nulla di tutto questo. Per sbarazzarti di polvere e capelli dovrai utilizzare la tua scopa classica, quella a setole, tua alleata quotidiana. Se è vero che la scopa più che pulire talvolta sporca, spostando in giro per la casa polvere e non solo, con questo trucchetto tale inconveniente non si verificherà più. L’unica cosa che devi fare è coprire le setole della spazzola della tua scopa con una busta di plastica.

Idea bizzarra, stai pensando? Non hai idea di quanto un sacchetto di plastica possa tornarti utile. La plastica, sfregandosi con il pavimento, genera una elettricità statica tanto forte da attirare a sé polvere, capelli e qualsiasi altra cosa presente sul nostro pavimento.

Questa soluzione ti salverà davvero. Avvolgendo la busta di plastica intorno alla scopa, eviterai che il movimento delle setole finisca per spostare la sporcizia in altre stanze o punti della casa ed eviterai che la polvere si vada a depositare sui mobili o suppellettili.

Vogliamo parlare poi dell’esborso economico? Praticamente è pari a zero: la scopa già ce l’hai e i sacchetti di plastica pure. Insomma, sistema più economico di questo non esiste!

Tantissime le donne che stanno adottando questa tecnica di pulizia.

Prova anche tu e vedrai quanto tempo risparmierai e soprattutto quanti soldi. Ma se la polvere si accumula sui mobili, sulle mensole o sugli elettrodomestici, come fare? Certo, possiamo utilizzare sempre il trucchetto della scopa avvolta nel sacchetto di plastica ma esistono anche delle soluzioni più comode.

Un esempio? Puoi preparare dei detergenti casalinghi super efficaci. Prova il trucchetto dell’ammorbidente. In un nebulizzatore, versa quattro parti di acqua e una di detersivo e spruzza la soluzione su un panno in microfibra e inizia a spolverare: pulizia garantita in un nanosecondo.

Anche l’aceto bianco si presenta come ingrediente speciale per far brillare la tua casa: ti basterà diluirlo con un po’ di acqua e poi preparati ad assistere alla magia. Secondo gli esperti di pulizie, ci sono anche altre raccomandazioni da seguire per avere una casa linda e pinta.

Eccone alcune:

Pulisci la tua casa con regolarità

Pulisci tende, cuscini e divani almeno 3 volte a settimana : polveri e acari adorano accumularsi su tessuti soprattutto sintetici

: polveri e acari adorano accumularsi su tessuti soprattutto sintetici Ventila la casa per almeno 5 minuti al giorno

Togli le scarpe in casa: la polvere, i capelli e la sporcizia presente sotto le suole e che raccogli per strada, arrivano nella tua casa

Puoi ben vedere che le soluzioni per avere una casa pulita e ordinata esistono, bisogna solo essere costanti nella pulizia e seguire i suggerimenti di chi ne sa di più di noi. Con l’antico trucco per rimuovere tutti i capelli e la polvere e con tutti questi suggerimenti, vedrai che avere casa libera da capelli, polvere e sporcizia sarà anche per te un gioco da ragazzi.