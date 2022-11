Fulvio Tommaselli, medico dell’attore palermitano Lando Buzzanca, ne denuncia il suo stato di salute e l’aggravarsi delle condizioni da un anno a questa parte. Ricoverato presso una residenza sanitaria assistenziale, lo scorso 8 novembre era caduto dalla sua sedia a rotelle battendo la testa contro il pavimento.

L’attore, lo scorso 24 agosto ha compiuto 87 anni, e le sue condizioni di salute sono state definite dai medici del Policlinico Gemelli di Roma molto serie e preoccupanti.

La denuncia del medico di Lando Buzzanca

L’attore di origini siciliane, classe 1935, da 11 mesi era ricoverato presso una RSA, struttura para ospedaliera in grado di potergli fornire tutte le cure mediche di cui Lando Buzzanca aveva bisogno.

Lo scorso 8 novembre è caduto dalla sua sedia a rotelle, sbattendo la testa contro il pavimento. Da lì il ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma dove i medici non sono sembrati per niente ottimisti riguardo il suo attuale stato di salute. Il suo medico di fiducia, Fulvio Tomaselli, lancia un grido di allarme circa le condizioni psico-fisiche in declino dell’attore:

“LE SUE CONDIZIONI peggiorano inesorabilmente senza che si muova un dito per sbloccare questa situazione DIVENTATA INSOSTENIBILE”.

Questa la sua denuncia via social in un post condiviso lo scorso 27 settembre in cui, appunto, mostra il suo dissenso contro le ultime cure che Buzzanca seguiva e che gradualmente lo stanno portando al declino.

Le pessime condizioni di salute dell’attore

Il suo medico da una vita, Fulvio Tomaselli, vuole vederci chiaro e fare chiarezza sullo stato di salute attuale di Lando Buzzanca, attore palermitano che lo scorso 24 agosto ha compiuto 87 anni.

Un caso, che da quasi un anno, sembra essere diventato un giallo. Tanti misteri sopra questa vicenda. Tomaselli denuncia il fatto che dall’aprile 2021 gli è stato impedito di andare a trovare il Buzzanca, fino a quando ancora era un uomo sano e vigoroso.

Il dottore, nelle sue pagine social, descrive un quadro clinico dell’attore davvero pessimo, grazie alle informazioni che in questi mesi ha potuto raccogliere tramite la compagna, Francesca Della Valle.

“è lo spettro di se stesso, magrissimo, diafano, quasi completamente afasico, sdentato, disperatamente lucido, con la consapevolezza di sentirsi abbandonato”.

Queste le parole del Dottor Tomaselli in un lungo post in cui aggiunge che Aldo Buzzanca abbia perso circa 30 chili e siano sopraggiunte delle piaghe da decubito dopo il ricovero presso la struttura RSA.

La denuncia contro l’RSA

Non si arrende Fulvio Tomaselli e vuole andare fino in fondo per cercare di salvare Aldo Buzzanca, il quale dopo aver interrotto le sue terapie nel 2020, a distanza di due anni le sue condizioni di salute sono in netto peggioramento, soprattutto dopo la caduta dello scorso 8 novembre.

Il medico, che dall’aprile 2021 non riesce a incontrare l’attore, tra le tante irregolarità riportate nelle sue pagine social, ha inserito anche le ultime email di risposta da parte della struttura dove Buzzanca era ricoverato da 11 mesi.

Su Facebook mostra tutta la sua amarezza e denuncia tutto questo come un vero sequestro di persona che va contro la volontà del grande attore, il quale nonostante il suo declino fisico continua ad avere la mente lucida.