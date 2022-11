Bolzano: giovane insegnante muore travolta da un camion betoniera

Tragedia a Bolzano, dove un’insegnante di 34 anni è stata travolta da un camion betoniera morendo sul colpo.

Inutile l’intervento dei soccorritori, che per ore hanno provato a rianimarla senza successo.

Donna muore a Bolzano

Un pesante camion betoniera ha travolto in pieno una donna di 34 anni che in città era conosciuta perché lavorava come insegnante in un istituto scolastico della zona.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e ha sconvolto la comunità che ben conosceva Margherita Giordano, 34enne originaria di Napoli trasferitasi in Trentino Alto Adige molti anni prima per lavoro. La zona dove è avvenuto il sinistro è quella fra Corso Italia e Corso Libertà, dove i mezzi dei soccorritori del 118 sono arrivati subito dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti.

Purtroppo la 34enne è morta sul colpo per la gravità del fatto, rimanendo letteralmente schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante.

Non c’è stato nulla da fare per lei ma ora i suoi familiari chiedono giustizia e vogliono capire come siano andate veramente le cose. Molti i messaggi di affetto da parte dei suoi alunni e di quanti la conoscevano, pervenuti sulla bacheca del profilo Facebook di Margherita.

Le indagini

Per far luce sul sinistro e ricostruire la vicenda sono stati chiamati i Carabinieri di zona, che coordinandosi con i Vigili del Fuoco hanno proceduto a delimitare l’area per allontanare i curiosi e organizzare il trasporto della salma in obitorio.

Dopo alcune ore in cui si è lavorato per rimuovere il sicurezza il mezzo, l’area è stata messa in sicurezza e quindi riaperta al traffico locale.

Gli agenti si stanno concentrando su diversi elementi per capire quanto accaduto, a partire dalle testimonianze dei passanti che si trovavano in zona, i primi a denunciare quanto accaduto.

Importante sarà anche la versione del conducente del mezzo pesante, apparso visibilmente scosso. Stando ai primi dettagli emersi non si sarebbe assolutamente accorto che vicino alle ruote del camion betoniera transitasse, decisamente troppo vicina, una donna.

Sull’episodio, che verrà chiarito anche dall’acquisizione dei filmati delle videocamere di zona, è intervenuto il consigliere provinciale Carlo Vettori:

“proprio sotto casa mia ho assistito all’ennesimo tragico incidente all’incrocio di piazza mazzini. chiedo l’intervento di qualcuno di serio ed esperto per affrontare il problema dei sinistri stradali che in questa zona è molto persistente”:

Le autorità sono a lavoro e dai primi dettagli emersi sembra che in effetti quel preciso punto sia molto pericoloso, in effetti solo pochi giorni fa si era registrato un altro grave incidente. Tuttavia le responsabilità sono ancora da accertare e bisognerà vagliare diverse ipotesi.