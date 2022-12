Lady Soumahoro, fotografo degli scatti hard: “Accuse infondate”

Elio Leonardo Carchidi, fotografo degli scatti hot di Liliane Murekatete, annuncia azioni giudiziarie: la vicenda che ha travolto la compagna di Soumahoro.

Non c’è pace per Aboubakar Soumahoro e Liliane Murekatete. Dopo le foto hot della compagna del deputato, e dopo gli scandali che hanno avvolto lady Soumahoro per l’inchiesta della Procura sulla cooperativa Karibu, ecco l’intervento del fotografo Elio Leonardo Carchidi.

Lady Soumahoro, caso mediatico tra inchieste e foto senza veli: cosa è successo

E’ stato il fotografo delle foto hot, circolate in questi giorni, a parlare all‘AdnKronos. Nelle scorse ore diverse foto senza veli di Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar Soumahoro, erano state diffuse da alcuni siti. Foto risalenti al 2012, per le quali secondo alcune indiscrezioni sarebbero state pubblicate senza il consenso della donna.

Dunque alcune testate avevano riferito di una lady Soumahoro pronta alle azioni legali; supposizioni, da quanto risulta, sulla scia dell’intervista recentemente rilasciata dalla donna sull’accanimento mediatico ricevuto in merito alla questione del caso della cooperativa. Dopo l’apertura dell’inchiesta sulla cooperativa Karibu infatti, la donna era finita al centro delle polemiche, venendo soprannominata dalla stampa “lady Gucci”, e tirata in ballo a questioni che secondo la compagna del deputato non la riguardano, visto che attualmente non farebbe più parte dell’amministrazione e non ricopre nessun ruolo nella cooperativa.

Adesso, alle notizie di una potenziale azione legale da parte di Murekatete nei confronti del fotografo, è arrivato la risposta del diretto interessato. Elio Leonardo Carchidi, il fotografo degli scatti – diffusi anche in tv da Striscia la Notizia – che volendo tutelare la propria immagine da professionista chiarisce di non aver ricevuto alcuna denuncia.

Elio Leonardo Carchidi: “Accusa infondate”

Nella giornata di oggi dunque Carchidi ha confermato che le accuse mosse nei suoi confronti, ossia di aver pubblicato senza il consenso della donna le foto, sono infondate. All‘AdnKronos il fotografo afferma di aver conferito un legale per la sua difesa: “Leggo sui media che la signora Soumahoro mi avrebbe denunciato per avere diffuso sue fotografie senza veli, da me scattate, senza il suo consenso. L’accusa che mi si muove è del tutto infondata“.

Carchidi si dice pronto a dimostrare nelle opportune sedi la sua innocenza, a tutela della sua professionalità “lesa” dalle ultime notizie che stanno circolando in queste ore.

Si attendono dunque eventuali smentite, o conferme, anche sll’azione legale da parte di Liliane Murekatete, che sulla questione delle foto – risalenti a 10 anni fa – non si è ancora espressa pubblicamente.

A difesa della compagna era intervenuto nei giorni scorsi anche Aboubakar Soumahoro, che aveva spiegato come la donna non avesse nulla a che fare con l’inchiesta aperta dalla procura di Latina.