Bucce di limone, non le gettare e immergile nell’olio: valgono oro

Le bucce di limone sono ricche di proprietà: sapete cosa accade se vengono messe nell’olio? Un antico rimedio che non smetterete più di usare.



Le bucce di limone non andrebbero mai buttate. Si possono utilizzare, infatti, in cucina e non solo.

Molto apprezzate a livello culinario, le bucce del limone possono arricchire i dolci, come quelli tipici della tradizione amalfitana, oppure a preparare gustosi liquori come il limoncello. Esse possono prestarsi alla realizzazione, ad esempio, di rimedi del tutto naturali che stanno trovando piede non solo in Italia. Vediamone uno.

Bucce di limone nell’olio: un antico rimedio

Le bucce di limone potrebbero essere utilizzate anche per poter creare un olio, chiamato oleolito. Si tratta di un rimedio completamente naturale che serve per conferire vitalità al corpo ma anche benessere senza pari.

In particolare, l’oleolito affonda le sue origini nell’antichità e si può preparare non solo con le bucce di limone ma usando diversi vegetali da aggiungere ad un olio vegetale. Le bucce di limone vengono lasciate macerare nell’olio. In questo modo, si sfruttano i benefici degli olii contenuti nelle bucce (o nelle piante che si sceglie di lasciare a macerare) unito al potere idratante e conservante dell’olio extravergine d’oliva.

L’olio, infatti, svolge una funzione solvente, in grado di sciogliere tutte le sostanze liposolubili di cui le piante sono ricche. L’estrazione può avvenire quando questi elementi macerano a freddo.

Le proprietà del limone ed i suoi profumi sono abbinati al mix di sostanze antiossidanti contenute nell’olio extravergine d’oliva, notoriamente ad alto contenuto di polifenoli.

I benefici apportati dall’oleolito al nostro corpo possono essere tanti. Si può usare, infatti, come tonificante, può stimola il ritorno venoso. Inoltre, se utilizzato come olio da massaggio sulle estremità bagnate, la circolazione viene ravvivata.

Come si prepara l’oleolito al limone: procedimento e consigli

L’oleolito al limone può essere considerato come un olio per fare dei massaggi con diverse funzioni, da mescolare anche del sale per dare vita ad uno scrub. Può anche rinfrescare il contorno degli occhi, schiarendone occhiaie e i gonfiori sotto gli occhi, consentendo la microcircolazione. Lo sguardo ed il viso avranno tratti più leggeri e un aspetto più fresco.

Per prepararlo occorreranno:

buccia dei limoni nella quantità di 100 grammi

olio EVO, nella quantità di 100 grammi

In linea di massima, le bucce del limone dovrebbero essere la mezza quantità esatta dell’olio, in proporzione. I limoni devono essere tagliati in modo sottile, le bucce devono essere conservate e private della parte bianca. Le bucce dovranno essere lasciate a seccare per circa due giorni all’aria o, ancora meglio, al sole.

L’olio dovrebbe essere la metà delle bucce ottenute. Il dosaggio indicato è un esempio di preparazione. Se si desidera aumentare le quantità bisognerebbe sempre tenere a mente la proporzione dei due ingredienti. L’essiccazione impedisce che possa formarsi la muffa. Poi, le bucce di limone andranno messe in un contenitore di vetro preventivamente sterilizzato. A questo punto, ci verserai l’olio che dovrà coprire completamente le bucce. Il barattolo andrà agitato spesso per far sì che le bucce restino sempre coperte dall’olio.

Il barattolo dovrà essere conservato in un luogo fresco e buio per un mese. Successivamente, il contenuto andrà filtrato, le bucce buttate e il restante contenuto conservato in un contenitore sempre in vetro, ben pulito.