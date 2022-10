Lady Diana, 25 anni dopo sbuca la videocassetta segreta per William: tutta la verità

By

Lady Diana svela tutto. Dopo 25 anni spunta fuori una videocassetta segreta destinata al principe William. Ecco il contenuto del messaggio rivolto al suo primogenito.

La principessa Diana in una versione inedita: tutta la verità 25 anni dopo. Viene fuori una videocassetta di cui nessuno immaginava l’esistenza. Il messaggio per il principe William lascia di stucco il mondo.

Lady Diana sconvolge il mondo

Il 31 agosto 1997, in un terribile incidente stradale avvenuto a Parigi, la principessa del Galles Lady Diana, moriva a 36 anni. Bloccata sotto la galleria del Pont de l’Alma insieme al compagno Dodi Al Fayed, a seguito di uno scontro mortale, perse la vita. Per lei e per lui non ci fu purtroppo nulla da fare.

La morte della principessa Diana, se raccontata ancora oggi, fa accapponare la pelle. Con la sua scomparsa, scompare anche un’era meravigliosa, quella di una donna dal titolo importante che mai però come nessuna reale fu più vicina al popolo.

Non a caso la ex moglie del re Carlo fu definita “la principessa del popolo” perché la vicinanza che seppe dimostrare ai sudditi del Regno Unito ma anche ai più poveri, ai più deboli e agli emarginati del mondo, resta qualcosa di meraviglioso ma soprattutto di indimenticabile.

La principessa Diana, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, non si sentiva sicura. Spunta fuori, con grande sorpresa di tutti, una videocassetta che dopo 25 anni svela una verità tenuta nascosta: il messaggio rivolto al principe William fa rabbrividire.

Videocassetta per il principe William: 25 anni dopo viene a galla la verità

Dopo 25 anni dalla morte della principessa Diana, spunta fuori una videocassetta che ha dell’incredibile. Il contenuto, o meglio la maggior parte delle parole che vengono pronunciate dalla principessa nel nastro in questione, sono rivolte al suo primogenito il principe William.

La notizia bomba è stata riportata dal settimanale Weekly e dal tabloid Globe. Secondo le testate sopracitate, la defunta principessa Diana avrebbe voluto riservare dei consigli al principe William e alla sua futura consorte, in previsione della sua morte prematura.

Da quanto si apprende dai media internazionali, Lady Diana avrebbe parlato a cuore aperto al figlio dicendogli di farsi forza di fronte alle pressioni dei paparazzi e dei giornalisti che avrebbero senza dubbio messo a rischio la sua vita coniugale.

Secondo poi la testimonianza di una delle amiche più strette della principessa Diana, la Spencer aveva in mente un prototipo di donna perfetta per William, una fanciulla graziosa ma dal carattere forte e ribelle, in grado di tener testa ai segreti oscuri da custodire e ai drammi da affrontare che da sempre movimentano la vita dei reali inglesi.

Sembra proprio che William, pur non essendo a conoscenza, almeno fino a poco tempo fa di questo filmato, abbia in un certo senso captato dall’aldilà i consigli della madre: sposando Kate Middleton ha fatto felice non soltanto il suo cuore ma anche quello della sua adorata mamma.

Tutte le paure di Lady D

Perché però Lady Diana ha pensato di registrare questa videocassetta in cui dispensare consigli al principe William? Sapeva sicuramente che il suo primogenito un giorno sarebbe diventato re d’Inghilterra ma il nastro nasconde altro: preoccupazione per la sua felicità.

Con il suo messaggio, Lady D ha voluto fare forza al principe sperando, attraverso i suoi consigli, di indirizzarlo verso una vita e soprattutto un amore meraviglioso come quello che lei non è stato capace di vivere a causa del dolore che l’attuale Re Carlo le ha procurato.

Temeva per la sua vita, Lady Diana. Spunta infatti un altro retroscena inimmaginabile. Due anni prima di morire, la principessa aveva predetto la sua morte. In una lettera aveva scritto che qualcuno stava organizzando un piano per eliminarla e che sarebbe morta o rimasta ferita a seguito di un incidente d’auto o di aereo. Consegnò poi questa lettera al suo maggiordomo che, anni dopo la sua morte, l’ha resa pubblica. Di chi aveva paura Lady D? Forse di Carlo? Ancora sono tanti i misteri da svelare.