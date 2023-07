La vicina si lamenta perché la TV è troppo alta: la risposta merita ore di applausi

By

Questa è una storia diventata virale sui social. Viene raccontata con grande ironia, inizia solo dalla TV troppo alta del vicino di casa. Lui riceve un rimprovero via messaggio cartaceo e risponde in maniera epica. I nomi sono stati aggiunti frutto di fantasia, ma la storia è tutta da leggere.

TV troppo alta: la vicina di casa sbotta

In un tranquillo quartiere italiano, un uomo di nome Marco è un appassionato fan de “Il Trono di Spade”. Ogni sera, dopo cena, Marco si metteva comodo sul divano, accendeva la televisione e si immergeva nella magica e intrigante terra di Westeros. Era un momento sacro per lui, un modo per staccare dalla realtà e abbandonarsi alle avventure dei suoi amati personaggi.

Tuttavia, c’era qualcuno nel vicinato che non sembrava condividere la stessa passione di Marco per il Trono di Spade: la sua vicina di casa, la signora Anna. Ogni volta che Marco alzava il volume della televisione per godersi appieno le epiche battaglie e gli intensi dialoghi della serie, il cuore della signora Anna non gradiva.

Un giorno, la signora Anna decise che era arrivato il momento di agire. Prese un foglietto, scrisse con rabbia il suo messaggio e lo infilò sotto la porta di Marco.

Il bigliettino recitava:

“Caro vicino, vorrei chiederti in maniera amichevole di abbassare il volume della televisione negli orari serali (dalle 11 di sera alle 8 del mattino). Anche io apprezzo tantissimo il Trono di Spade, ma preferirei non seguire gli episodi completi nel cuore della notte. Grazie per la comprensione”.

La risposta del vicino diventa virale

Marco lesse il biglietto con un sorriso ironico e decise di rispondere in modo epico. Scelse di farlo nello stesso modo e poi condividere il tutto sulla sua piattaforma preferita, Reddit. Con l’entusiasmo dei fan, raccontò l’intera storia e condivise la sua risposta con la community di appassionati del Trono di Spade. Il biglietto recita:

“Perdonami, non sapevo che la mia televisione fosse più rumorosa di un’orda di Dothraki durante le ore notturne. Pur non essendo un Lannister, anche io pago i miei debiti. Prendi questi cioccolatini come un gesto di cortesia. Preparati: notti più tranquille stanno arrivando”



Marco continuava il suo racconto con tono sarcastico e coinvolgente, descrivendo dettagliatamente le incredibili avventure che aveva vissuto grazie al Trono di Spade. I membri di Reddit ridevano, immaginando la scena dell’uomo che si crogiolava sulla poltrona, circondato dal furore delle battaglie televisive.

La sua risposta divenne virale, e molti utenti iniziarono a commentare con divertimento e comprensione. Alcuni suggerirono persino di organizzare una serata a tema Trono di Spade, per condividere insieme l’entusiasmo e garantire il massimo coinvolgimento senza disturbare i vicini.

Dopo qualche giorno, Marco e la signora Anna ebbero una conversazione in cui cercarono di trovare un compromesso. Marco promise di abbassare il volume durante le ore serali, mentre la signora Anna si impegnò a essere più tollerante nei confronti delle sue strane passioni televisive.