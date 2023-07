Non si allenta la morsa del maltempo sulla Lombardia: verso le 14 un violento nubifragio ha colpito Milano e il suo hinterland. Si registrano alberi caduti in strada, linee della metropolitana interrotte momentaneamente e disagi lungo la rete del trasporto pubblico. A rischio sarebbe anche il concerto del Boss, Bruce Springsteen.

Continua l’emergenza maltempo in Lombardia, già colpita da forte pioggia tre giorni fa, e oggi di nuovo flagellata da un violento nubifragio che verso le 14 ha colpito Milano. La forte pioggia ha causato il crollo di numerosi alberi in strada, provocando disagi non solo sul manto stradale ma anche a treni e metropolitane, quest’ultime con alcune fermate chiuse per consentire lo sgombero dei tronchi dalle rotaie. Anche la Brianza è in ginocchio, ed è in forse il concerto che si dovrebbe tenere domani sera di Bruce Springsteen all’interno del Parco. Si stanno valutando in queste ore i danni per capire se dovrà essere sospeso e spostato a data da destinarsi.

Nubifragio su Milano: danni anche in Brianza. In forse Springsteen domani

Disagi questo primo pomeriggio a Milano e in Brianza per un forte nubifragio che si è abbattuto sulla zona, già colpita con violenza tre giorni fa da grandine e pioggia. La violenza degli elementi ha portato alla caduta di altri alberi sulle strade cittadine e sulle rotaie delle linee ferroviarie e metropolitane: la linea 2 della metropolitana è rimasta chiusa a lungo tra Vimodrone e Cernusco sul Naviglio per permettere lo spostamento di tronchi e fogliame, mentre gli alberi caduti hanno danneggiato alcuni tratti dell’alimentazione dei mezzi pubblici e delle strade sono state chiuse.

Problemi anche per le città della Brianza, già flagellate anch’esse tre giorni fa dalla pioggia e dalla grandine: la forte pioggia non ha fatto altro che peggiorare la già difficile situazione creatasi. I danni, in particolare, a Lissone, Arcore, Lesmo e Vimercate, con strade che si sono trasformate in torrenti d’acqua.

Tre persone ferite dagli alberi caduti e concerto di Springsteen a rischio

Sono tre le persone che in provincia di Milano sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa degli alberi caduti a causa dell’ennesima bomba d’acqua: è capitato a Legnano, dove un uomo che transitava con l’auto è riuscito miracolosamente ad uscire illeso dopo che un tronco gli era finito sulla vettura. Stessa situazione per due donne, una di 34 e l’altra di 81 anni che non hanno riportato fortunatamente traumi gravi.

Intanto a Sesto San Giovanni, paese alle porte di Miano, la municipalità ha deciso in via preventiva di chiudere i suoi parchi: “A causa dello straordinario maltempo che sta colpendo in questi giorni la Lombardia e Sesto San Giovanni, è stata emessa un’ordinanza sindacale per disporre la chiusura la chiusura dei giardini, dei parchi pubblici e delle aree cimiteriali del territorio comunale fino a quando non saranno completati i lavori di verifica delle aree verdi” si legge nel comunicato diffuso dal Comune della cittadina.

In forse, infine, anche il concerto previsto domani di Bruce Springsteen al Parco di Monza: decine le chiamate ricevute dai vigili del fuoco, con personale che in queste ore sta valutando i danni all’interno del polmone verde della Brianza, per decidere sul da farsi circa l’evento musicale in programma tra 24 ore, e il livello di sicurezza in caso di altra pioggia, come le previsioni del meteo annuncia.