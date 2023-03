La via più bella d’Italia è in questa bellissima regione: ecco dove si trova

È sicuramente la via più bella d’Italia e si trova in questa Regione magica, amata da tutti: un sogno ad occhi aperti.

Il Bel Paese si chiama così perché si presenta come un contenitore di bellezza e scenari indimenticabili. L’Italia è da visitare in toto, da Nord a Sud senza dimenticare le Isole Maggiori e quelle minori passando per le montagne per poi arrivare alle colline, restando senza parole davanti al mare cristallino e paesaggi da cartolina. Non solo, la vita più bella d’Italia – anzi del mondo – è proprio in questa Regione e andrebbe percorsa almeno una volta nella vita.

Strade e paesaggi: le ricchezze italiane

Come accennato, l’Italia è riconosciuta nel mondo per il suo ottimo cibo e per quella storia che ha scritto ogni centimetro delle sue città. Si sente ancora il profumo di tradizione e tra le vie si respira un’aria ricca di passato glorioso.

Gli scenari cambiano e si susseguono chilometro dopo chilometro, mentre si va alla scoperta di qualcosa di nuovo e mai visto.

Se è vero che il viaggio non è solo la meta ma anche il percorso, in Italia si può godere di strade che mettono l’accento su qualcosa di meraviglioso. Una in particolare è considerata la più bella, a livello mondiale.

Questa è la via più bella d’Italia: 6 chilometri di pura magia

È una strada impossibile da descrivere, considerata non solo la più bella d’Italia ma anche nel mondo. Si trova a Tremosine e incontra il Lago di Garda, tra gole e curve che la rendono una meta ambiziosa per tutti i turisti e non solo. È consigliato percorrerla solo in auto o in moto, evitando in ogni modo il camper o mezzi più grandi.

Sono 5,8 chilometri di bellezza attraversando il borgo di Tremosine per poi costeggiare tutto il Lago di Garda. Un sogno ad occhi aperti, un gioiello tra le rocce inaugurato nel 1913. Oggi definita come l’ottava meraviglia del mondo, la Regione Lombardia vanta una chicca in più che si aggiunge ai suoi tantissimi tesori.

Viaggiando lungo la strada si possono incontrare gallerie naturali tra la roccia, piante che impreziosiscono il paesaggio, rocce di diversa tipologia e colore sino alle gole profonde che lasciano spazio al lago e al suo splendore.

Questa strada è percorribile in auto, ovviamente con una velocità contenuta e attenzione. I tornanti sono stretti e le gallerie non grandissime, ci sono anche dei semafori che regolano il senso alternato.

Si richiede un ritmo lento, un viaggio attraverso la storia e la bellezza del luogo senza mai farsi prendere la mano dalla velocità o dalla disattenzione. Insomma, nessuno dovrà percorrerla come James Bond nel suo “Quantum of Solace”.

Stesso discorso per chi desidera percorrerla in moto, cercando di mantenere un profilo basso e non superare le auto onde evitare incidenti. Questa è una strada da vivere e conoscere, senza fretta.