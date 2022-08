La Ue e gli USA incoraggiano l’Ucraina a riprendersi la Crimea

By

Gli USA annunciano la spedizione di altri 3 miliardi a Kiev in materiale bellico contro l’offensiva russa, e anche la Ue è pronta ad mandare altri soldi.

L’invasione su vasta scala dell’Ucraina compie sei mesi questo mercoledì. Anche se in realtà è iniziato otto anni fa, quando la Russia ha annesso con la forza la Crimea. E Kiev ha deciso di recuperare questa penisola ucraina del Mar Nero. “Questo è iniziato in Crimea e finirà in Crimea”, ha proclamato martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Nella sua affermazione, il presidente ha ottenuto il sostegno dei leader di circa 60 paesi e organizzazioni internazionali come la NATO e le Nazioni Unite, che hanno partecipato a un evento telematico, organizzato da Kiev. Tutti i partecipanti hanno respinto la guerra e l’annessione unilaterale del marzo 2014.

“Non riconosceremo mai l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia”, ha avvertito la presidente della Ue, Ursula von der Leyen. “La Crimea è l’Ucraina, proprio come Donetsk e Luhansk sono l’Ucraina, proprio come qualsiasi altra parte del Paese è l’Ucraina. Questa era la nostra posizione nel 2014 ed è la nostra posizione nel 2022.

Dobbiamo continuare ad aumentare la pressione internazionale sul presidente Putin e sui suoi alleati fino a quando i diritti del popolo ucraino non saranno rispettati”, ha incoraggiato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Un giorno prima che venga celebrato anche il Giorno dell’Indipendenza del Paese, questo mercoledì il presidente ucraino è arrivato a dire che non ha intenzione di fermare le ostilità fino a quando la Russia non si ritirerà ai confini tra i due Paesi.

Cosa che non sembra passare per la testa di Vladimir Putin o di altri capi del regime di Mosca, visto che proprio questo martedì hanno utilizzato anche un altro atto simbolico, la sepoltura di Daria Dugina, assassinata sabato sera in mezzo alla strada a Mosca, per giustificare l’aggressione all’Ucraina.

In altre parole, la guerra continua. Il norvegese ha anche recuperato un avvertimento a Mosca che aveva già utilizzato a giugno, prima del vertice dell’Alleanza Atlantica a Madrid: “Staremo con l’Ucraina il tempo necessario”. In seguito ha ricordato che i 30 paesi dell’organizzazione di cui è a capo hanno inviato armi a Kiev per la guerra.

Più armi e denaro dagli Stati Uniti e dalla UE

Poco dopo queste parole, gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di altri 3 miliardi di dollari in materiale bellico e addestramento per l’Ucraina, a nuovo segno che le ostilità dureranno probabilmente per un bel po’ di tempo.

E data questa prospettiva, rimangono poche opzioni per la Ue e i suoi Stati membri oltre a continuare a sostenere Kiev, sebbene non sia esclusa una soluzione negoziata al conflitto. “Continueremo a inviare armi, razzi e difese contro i droni”, ha promesso il cancelliere tedesco.

Olaf Scholz nello stesso evento, a cui ha partecipato in videoconferenza con il primo ministro canadese Justin Trudeau. Tutti questi passaggi corrispondono ai movimenti che sono stati osservati per alcune settimane a terra. Per gran parte della gara finora, l’Ucraina è rimasta sulla difensiva.

Nonostante ciò, ha ottenuto importanti successi, come la difesa di Kiev e il ritiro delle truppe russe che è stato ottenuto a Kharkov. Anche l’avanzata di Mosca nel Donbas è stata gravemente ostacolata. Tuttavia, dall’inizio del mese, l’Ucraina ha mostrato segni di passare all’offensiva. Il suo esercito cerca di riprendere il controllo nell’area di Jerson, molto vicino alla Crimea.

Ma è proprio nella penisola che si sono verificati i movimenti più simbolici. In Crimea ci sono stati diversi attacchi ucraini che hanno gravemente danneggiato le installazioni militari russe, come una base aerea dove sono stati distrutti diversi aerei da combattimento. Inoltre, lo stesso lunedì il Ministero della Difesa di kiev ha lanciato una minaccia non esplicita, ma molto chiara, sulla grande infrastruttura che i russi hanno costruito nella regione da quando l’hanno invasa nel 2014: il ponte di Kerch sul Mar Nero e l’Azov.

Insieme al rifiuto dell’invasione dell’Ucraina e della guerra, anche le violazioni dei diritti umani hanno svolto un ruolo importante nell’evento. Zelenski ha denunciato quella che ha definito “la più grande persecuzione religiosa del XXI secolo contro la comunità musulmana della Crimea”.

“C’è stata un’espulsione dalla Crimea occupata per quelle persone che hanno detto che la Crimea è l’Ucraina e che non hanno paura di difendere la cultura ucraina. Omicidi, torture, umiliazioni. Abbiamo visto tutto questo”, ha continuato. Blinken ha anche accusato Mosca su questo fianco: “Vediamo le atrocità e la repressione delle forze russe, le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate, le torture, gli stupri, la repressione […]. Sono ancora perpetrati in Crimea”.