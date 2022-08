Dybala, ecco la sfida alla Juventus!

Dopo un matrimonio durato ben sette anni le strade di Paulo Dybala e della Juventus si sono divise con l’argentino che si è trasferito nella Capitale diventando la nuova stella della Roma di Jose Mourinho che sabato affronterà proprio i bianconeri nella terza giornata di Serie A.



In queste prime due uscite ufficiali con la maglia giallorossa Paulo Dybala ha già dato un assaggio del suo grande talento illuminando la squadra con giocate di altissima qualità e contribuendo alle due vittorie consecutive che al momento portano i giallorossi in testa alla classifica.

L’argentino è ancora alla ricerca del suo primo gol ufficiale con la maglia della Roma e sabato proverà a sbloccarsi proprio nel suo ex stadio, quell’Allianz Stadium che soltanto qualche mesa fa salutava tra mille lacrime e tanti applausi.

Paulo Dybala scenderà in campo con tante motivazioni e la voglia di dimostrare alla sua wx squadra di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza in Serie A.



Dybala lancia la sfida alla Juventus

Durante la conferenza stampa di presentazione con la Roma il gioiello argentino era stato chiaro: “Se segno alla Juventus non esulto”, vedremo ora quale sarà l’accoglienza dello stadio per l‘ex numero 10 e quale la risposta sul campo dell’argentino che farà di tutto per portare i suoi alla vittoria in un campo storicamente molto ostico.



Contro i giallorossi la Juventus dovrà fare a meno ancora una volta di Angel Di Maria e Paul Pogba con Allegri che dovrà essere bravo a cercare di disinnescare il favoloso attacco giallorosso trascinato da Dybala, Pellegrini e Tammy Abraham.

Jose Mourinho invece non avrà a disposizione Nicolò Zaniolo che, uscito anzitempo dalla sfida con la Cremonese, ha riportato una lussazione alla spalla che lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno tre settimane.

Per Dybala dunque arriva subito un’occasione importante, l’argentino ha ribadito che decisione di divorziare è stata presa esclusivamente dal club con l’ex numero 10 che non ha potuto fare altro che assecondare le volontà del club piemontese.

Per la Roma vincere significherebbe dare un grande messaggio al campionato; i giallorossi infatti non vincono da diverse stagioni un big match e la sfida con la Juventus è un’occasione troppo ghiotta per Mourinho che chiede ai suoi risposte importanti in vista della stagione.

Al momento la bilancia pende dalla parte dei giallorossi, la Juventus però in casa ci ha abituati a partite di grande spessore.