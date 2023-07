La soluzione naturale più veloce per far sparire tutte le lumache dal tuo giardino

La soluzione naturale per far sparire le lumache dal tuo giardino è questa qua. Solo così puoi sbarazzarti definitivamente di loro senza ricorrere a prodotti tossici o chimici.

Segui questi consigli se cerchi una soluzione naturale per sbarazzarti delle lumache. Se questi molluschi hanno invaso il tuo giardino, devi correre immediatamente ai ripari. Ecco il sistema per allontanarle dal tuo spazio verde.

Come combattere le lumache

L’estate porta con sé non soltanto i fiori e il caldo ma anche la comparsa delle lumache nel nostro giardino. Le temperature alte e l’umidità caratteristiche di questa stagione, sono i fattori ideali affinché questi piccoli molluschi possano invadere le nostre piante finendo per distruggere tutta la vegetazione che incontrano sul proprio cammino.

C’è però una notizia buona: puoi sbarazzarti di questi invasori definitivamente ricorrendo a dei sistemi naturali. Non hai idea di quale possa essere la soluzione più opportuna? Te la spieghiamo noi. C’è un trucco rapido ed efficace per proteggere il tuo orto e il tuo giardino senza ricorrere a prodotti tossici e chimici.

La soluzione naturale per far sparire le lumache dal giardino

Le lumache appartengono alla famiglia dei molluschi gasteropodi. Esse si cibano essenzialmente di frutta e verdura. Vivono bene in luoghi freschi, bui e soprattutto umidi.

Tra i loro alimenti preferiti ci sono i germogli delle piante giovani che sono dunque quelle più colpite nei giardini. Le lumache sono degli animali notturni e quindi è proprio durante la notte che possono attaccare i tuoi spazi verdi oppure nelle prime ore della mattina, quando sbucano fuori per cercare cibo.

Se hai notato che le tue piante o i tuoi frutti stanno subendo un attacco da parte di questi molluschi invasori, devi correre immediatamente ai ripari. Oggi ti sveliamo il trucco naturale per sbarazzarti definitivamente delle lumache e salvare così il tuo orto e il tuo giardino.

Hai mai sentito parlare della trappola della birra? Hai letto bene. È proprio questa bevanda che può aiutarti a risolvere il tuo problema. Non devi fare altro che scavare una buca nel terreno e riempirla poi con la birra.

Aggiungi anche un cucchiaio di zucchero. Le lumache sono attratte dall’odore della birra e una volta cadute nel buco non saranno in grado di riuscire a risalire la superficie ripida e perderanno i sensi.

Se metti in pratica questo trucco, ti assicuriamo che potrai dire definitivamente addio alle lumache dal tuo giardino. Ci sono però anche altri metodi casalinghi e naturali che poi adottare per sbarazzarti di questi molluschi invasori.

La seconda tecnica che ti consigliamo è la seguente: utilizzare la semola di mais. Questo ingrediente è in grado di sterminare rapidamente le lumache dopo che l’hanno inghiottita. Posiziona un contenitore che contenga questo prodotto in una buca scavata nel terreno e aspetta che cadano nella tua trappola.

Altro rimedio: acido citrico. Mescola 2 grammi di acido con un litro di acqua e spruzza questa soluzione sulle piante, in particolare sui cavoli se sono presenti nel tuo orto e nel tuo giardino.

Le lumache eviteranno l’area trattata con l’acido citrico per via del suo sapore e odore particolarmente forte e sgradevole. Altro metodo che ti segnaliamo è l’utilizzo della cenere ricavata dal legno con l’aggiunta di bicarbonato di sodio.

Questo è un altro rimedio efficace per sbarazzarsi delle lumache in giardino. Applica la soluzione sul terreno intorno alle piante: la cenere è in grado di assorbire l’umidità dalla superficie delle lumache che porta alla disidratazione delle stesse. Il corpo di questi molluschi finirà per “seccarsi” e per rendere difficile il loro cammino.

Il bicarbonato di sodio provoca invece irritazione che costringe le lumache a fare marcia indietro e a lasciare i tuoi spazi verdi. Sai che anche i gusci d’uovo sono un rimedio naturale per eliminare le lumache?

Schiacciali e spargili poi direttamente sul terreno delle piante che vuoi proteggere dall’attacco di questi molluschi invasori. Come puoi leggere esistono davvero tanti rimedi naturali per eliminare le lumache dal tuo orto o dal tuo giardino senza ricorrere all’acquisto di prodotti pericolosi per l’uomo e la natura.