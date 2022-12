La Russia si allontana da Wikipedia e crea Knowledge

A quanto pare la Russia ha deciso di allontanarsi definitivamente da Wikipedia, l’enciclopedia on-line più famosa del mondo. Questo è quello che è stato annunciato dal Ministro dello sviluppo digitale russo Maxut Shadayev, affermando che la Russia scenderà in campo con Knowledge. Questo infatti è il nome della nuova enciclopedia nata in Russia, con l’idea di allontanarsi totalmente dall’enciclopedia libera e collaborativa di Wikipedia.

Vediamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le funzioni di questo nuovo portale chiamato Knowledge.

La R ussia dice “no” a Wikipedia

A seguito di questo avvenimento la Russia aveva in un primo momento chiesto di eliminare tali notizie e in seguito sembra essere ricorso a delle sanzioni economiche. La multa emessa da un tribunale russo condanna il proprietario di Wikipedia a pagare una multa di due milioni di rubli, che sarebbero l’equivalente di 32.600 dollari.

Nel frattempo però la Russia ha studiato e creato un nuovo portale che si chiamerà Knowledge e dovrebbe sostituire in tutto e per tutto il portale di informazione. Knowledge non è ancora disponibile ma lo sarà presto.

Arriva Knowledge

Il tutto è ancora da perfezionare e infatti il portale non è ancora presente on-line, ma a quanto pare sembra che il suo arrivo non si farà aspettare ancora molto. Nel primo trimestre di questo nuovo anno, Knowledge sarà disponibile sul web. Non ci sono ancora molte notizia in merito al suo funzionamento e sono tutti in attesa che esca per poter testare le sue capacità.