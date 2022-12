Bonus bollette 1500 euro, come si presenta domanda e i requisiti richiesti

Ecco a chi spetta questo bonus bollette dal valore di 1500 euro: questi sono i requisiti per riceverlo e come inoltrare la domanda.

Tutti i dettagli su questo maxi bonus da 1500 euro che sta facendo sognare molti italiani, che non si aspettavano di ricevere una cifra simile per contrastare il caro bollette.

Bonus bollette per contrastare la crisi

Il Governo di Giorgia Meloni sta pensando a tutta una serie di misure per sostenere gli italiani in questo periodo di crisi. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, infatti, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Gli italiani erano già in ginocchio a causa della pandemia, che aveva messo a dura prova l’economia dei lavoratori, per via dello stop obbligato del 2020. Con l’iniziare della guerra, ci sono state delle ripercussioni che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’aumento dei prezzi si è rivelato esponenziale e l’inflazione continua ad aumentare. Ormai, per la maggior parte degli italiani, è davvero complicato riuscire a fare la spesa al supermercato, anche soltanto per andare ad acquistare i beni di prima necessità.

Per non parlare di prodotti generalmente più cari e soggetti a IVA o accise, come quelli per la cura della persona e magari il carburante per le nostro automobili. Il Governo ha emanato tutta una serie di emendamenti e riforme per la manovra finanziaria prevista per il prossimo 2023.

Si tratta di bonus importantissimi che vogliono sostenere le famiglie italiane. Di recente, si è iniziato a parlare in particolare di un bonus del valore addirittura di 1500 euro. Ecco che di seguito vi sveliamo tutto su questo bonus, specialmente quali sono i requisiti per ottenerlo e come presentare la domanda.

Ecco a chi spettano i 1500 euro

Quando gli italiani hanno sentito parlare di un bonus bollette dal valore del 1500 euro hanno subito iniziato a cercare informazioni per presentare la domanda.

In realtà, però, devono sapere che non è possibile inoltrare nessuna richiesta, perché l’agevolazione è già stata erogata lo scorso mese di aprile. Bisognava essere in possesso di determinati requisiti, che hanno portato all’esclusione di molti italiani.

Questo perché l’idea di erogare questo beneficio incredibile non è partita dallo Stato italiano, ma da un’azienda che opera nel nostro territorio. L’impresa in questione si chiama Metallurgica Legnanese.

La società ha sede nel Comune di Rescaldina, in provincia di Milano. Il capo dell’impresa si chiama Siro Della Flora e negli scorsi mesi ha avuto un’idea che ha cambiato letteralmente il destino dei suoi dipendenti.

Conscio della situazione di crisi che stiamo vivendo, che ha causato il caro bollette, Delle Flora ha voluto erogare ben 1500 euro ai suoi 42 dipendenti. Li ha versati direttamente in busta paga, sotto forma di un’agevolazione extra.

I lavoratori dell’impresa hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo, perché hanno potuto far fronte a molte delle spese che rischiavano di non poter sostenere a causa dell’inflazione.