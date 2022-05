La Russia guadagna terreno nella sua offensiva in Ucraina orientale

By

Kyiv riconosce l’avanzata delle truppe fedeli alla Russia, che si sono impadronite di un importante nodo ferroviario e quasi circondano Severodonetsk, la città principale del Donbass in mano ucraina.

La Russia avanza nel Donbass, esercito ucraino in difficoltà

La Russia sta guadagnando terreno nel Donbass, il principale fronte di battaglia in Ucraina. Aiutati dalle forze armate russe, i separatisti filorussi hanno preso la città di Liman, importante snodo ferroviario nella regione di Donetsk, e sono avanzati verso la città di Kramatorsk, come riportato dal social network Telegram.

Kyiv riconosce che le truppe invasori stanno migliorando le loro posizioni con la loro offensiva, volta a controllare completamente l’area del Donbass. Non è l’unico fronte su cui cresce la tensione. Nelle ultime ore si sono verificati bombardamenti anche su Kharkov o Dnipro, dove l’impatto di un missile sulla caserma della Guardia Nazionale ha provocato almeno dieci morti e 30 feriti, secondo fonti militari ucraine citate dal portale Ukrinform.

Secondo Radio Svoboda, le forze del Cremlino circondano due terzi di Severodonetsk, secondo il capo dell’autorità militare della città, Oleksandr Striuk. È la città principale del Donbass in mano ucraina e la sua area urbana è distrutta per il 90%. Le autorità di Kiev ammettono l’avanzata del nemico nella regione contesa.

“Abbiamo perso la posizione di Lyman“, ha riconosciuto Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodímir Zelenski, in un’intervista pubblicata sui social media e citata dall’agenzia Reuters. “Questo mostra, in linea di principio, l’aumento del livello di gestione operativa e delle capacità tattiche dell’esercito russo”, ha affermato.

Questo giovedì, i separatisti filorussi avevano già fatto circolare un video in cui appaiono sia la loro bandiera che quella russa sventolando nella sede dell’autorità locale lì. “Ci sono battaglie particolarmente intense in direzione di Liman. La maggior parte di Liman non è controllata dall’esercito ucraino”, riconosce il capo dell’autorità militare della regione di Donetsk, Pavlo Kirilenko.

Queste conquiste allontanano la pace

Liman è in una posizione strategica per i piani di Mosca. Si trova a circa mezzo centinaio di chilometri da Severodotesk e Lisichan, dove i russi cercano di accerchiare gli ucraini e, su quella rotta intendono avanzare verso Sloviansk e Kramatorsk.

Mosca sta facendo le sue maggiori conquiste militari nell’Ucraina orientale, e, anche se non è riuscita a prendere Kiev e Kharkov, le due città principali, ha ottenuto il controllo di Mariupol dopo settimane di intensi combattimenti.

Queste conquiste e la mancanza di risultati nei contatti nei negoziati di pace, allontanano la possibilità che la guerra finisca presto, come riconoscono le stesse autorità di Kiev. Anche il primo ministro britannico Boris Johnson ha riconosciuto che la Russia sta facendo progressi “palpabili” nel Donbass, anche se “gradualmente” e “lentamente”, e ha chiesto più armi per Kiev.

“È assolutamente fondamentale continuare a sostenere militarmente gli ucraini”, ha aggiunto. Il campanello d’allarme di Johnson coincide con un nuovo grido di avvertimento lanciato dal presidente dell’Ucraina. Zelensky assicura che la Russia sta commettendo un “genocidio” in questa regione, in guerra dal 2014 tra forze fedeli a Kiev e separatisti, che ora sono appoggiate dalle truppe russe.

L’obiettivo dei separatisti è che Mosca finisca per avere un’autorità di fatto, come nella penisola di Crimea, annessa illegalmente otto anni fa. Una dozzina di civili sono morti nelle ultime ore nella vasta regione del Donbass, che riunisce le oblast (unità amministrative) di Donetsk e Lugansk, secondo le autorità locali, che non riportano vittime militari.

Il numero totale di civili che hanno già perso la vita, secondo il conteggio delle Nazioni Unite, è di 4.031. Kyiv invece porta a 29.750 il numero dei soldati russi uccisi in guerra, una cifra non confermata indipendentemente.