La Roma vola a Siviglia, match fondamentale per i giallorossi

Dopo la sconfitta interna la Roma di Jose Mourinho vola in Spagna con l’obiettivo di superare il Betis Siviglia e mettere un tassello importante per la qualificazione, un’ulteriore sconfitta complicherebbe il cammino europeo dei capitolini.



La Roma vuole vendicare la sconfitta subita all’Olimpico sette giorni fa, per riuscirci però servirà una prestazione perfetta contro un Betis Siviglia padrone del Girone C con 9 punti conquistati in tre partite.

I Capitolini sono fermi al terzo posto con appena tre punti ed inseguono il Ludogorets (che stasera sfiderà il fanalino di coda HJK) al secondo posto a quota 4.

Il club campione in carica della Conference League è reduce dalla sofferta vittoria in campionato contro il Lecce e questa sera dovrà rinunciare all’infortunato Dybala oltre che a Nicolò Zaniolo che sconterà il turno di squalifica dopo il rosso rimediato all’andata.

All’andata il Betis Siviglia ha già dimostrato le proprie qualità dimostrando grande capacità nel palleggio e tanta qualità individuale in zona offensiva, caratteristiche che preoccupano i tifosi della Roma in vista della sfida di questa sera.

Il match valido per la quarta giornata del Gruppo C di Europa League è in programma alle 18:45 è sarà arbitrato dal fischietto greco Tasos Sidiropoulos.



Senza Zaniolo e Dybala la Roma si affida ad Abraham e Belotti

Nella sfida vinta contro i salentini Mourinho ha perso Paulo Dybala per infortunio e questa sera dovrà fare a meno anche dello squalificato Zaniolo

Per una sfida cosi importante lo Special One sceglierà la formazione migliore affidandosi all’inedita coppia offensiva formata da Abraham e Belotti.



Probabile 3-4-2-1 per gli ospiti con Rui Patricio tra i pali coperto dal solito tridente difensivo composto da Mancini, Smalling ed Ibanez.

Cristante e Matic agiranno al centro del campo con Spinazzola e Zalewski sulle fasce, Lorenzo Pellegrini sarà il trequartista alle spalle di Abraham e Belotti.

Il gallo sembra favorito per una maglia da titolare ma rimane aperto il ballottaggio con El Shaarawy che sta convincendo il tecnico portoghese nelle ultime settimane.

Betis Siviglia con il 4-2-3-1, William Jose unica punta

Non dovrebbero esserci grosse novità nelle scelte di formazione di Manuel Pellegrini che schiererà il suo Betis con l’ormai collaudato 4-2-3-1.

Bravo tra i pali con Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe e Miranda in difesa, Rodriguez e Guardado saranno in cabina di regia, a Joaquin, Canales e Luiz Enrique il compito di assistere l’unica punta William Jose.



Con una vittoria gli spagnoli staccherebbero il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo coronando un inizio di stagione praticamente perfetto per i ragazzi allenati da Pellegrini.





Betis Siviglia-Roma, statistiche

Il Betis Siviglia è imbattuto nelle gare casalinghe contro squadre italiane con due vittorie ed un pareggio, l’unica italiana ad uscire senza sconfitta dal Benito Villamarin fu il Milan nel 2018.

La Roma ha sempre perso nelle precedenti tre trasferte spagnole contro Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona.



La Roma va a segno nelle trasferte europee da ben 22 partite consecutive, striscia positiva aperta nel 2018.

La Roma non perde tre partite consecutive esterne in Coppa Uefa dal 1993.