Canone RAI rimborso, puoi richiedere tutti i soldi indietro se hai superato questa età

Ecco in che modo evitare di pagare il Canone RAI e soprattutto come ricevere il rimborso nel caso in cui si abbia superato una certa età.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire in che modo potreste ricevere un rimborso totale di quanto pagato finora per il Canone RAI. Gli escamotage sono tanti e il più importante è il possesso di quest’età.

Rimborso del Canone RAI, richiedilo adesso

Buone notizie per alcuni cittadini che presto si ritroveranno a non dover più pagare il Canone RAI e addirittura a ricevere il rimborso totale dei soldi spesi fino ad ora.

Questo può accadere quando il Canone RAI viene richiesto a soggetti esenti, che se lo ritrovano in bolletta e non possono fare altro che pagarlo per evitare di ricevere una multa.

Nessuno di noi, infatti, vuole avere problemi con il Fisco.

Alcuni cittadini potrebbero ricevere per errore l’avviso di pagamento anche nel caso in cui abbiano già richiesto l’esenzione o non siano in possesso di un apparecchio televisivo in grado di visualizzare i canali Rai.

In realtà, esiste anche un’altra categoria di soggetti che spesso continua a pagare il Canone RAI, perché inconsapevole che alla sua età potrebbe perfettamente richiederne l’esenzione.

Oggi vi parliamo proprio di questa porzione di cittadini italiani, che non sa che potrebbe risparmiare una montagna di soldi, che dà allo Stato italiano e che invece potrebbe mettere da parte per i propri progetti o semplicemente per far fronte al costo di vita sempre più elevato.

Continuate a leggere il nostro articolo per venire a conoscenza di quali sono le motivazioni che potete presentare in modo da venire esentati dal costo del Canone RAI. Le ragioni sono varie e una di queste è un’età specifica.

Ricevi il rimborso se hai quest’età

I motivi per i quali si potrebbe richiedere un rimborso del Canone RAI sono svariati. Uno di questi è la presenza, nel nucleo familiare, di un membro esente per effetto di convenzioni internazionali. Stiamo parlando, ad esempio, di diplomatici e di militari stranieri.

Un’altra ragione valida è data dal reddito complessivo di 8 mila euro all’anno, e poi ancora il mancato possesso dell’apparecchio televisivo e la richiesta di pagamento a due membri dello stesso nucleo familiare.

E infine l’età: nel caso in cui il soggetto richiedente abbia più di 75 anni d’età, infatti, risulterebbe esentato dal pagamento di questa tassa.

Per richiedere l’esonero dal pagamento, bisogna inoltrare la richiesta presso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Stessa procedura bisogna seguire nel caso in cui si voglia richiedere il rimborso di quanto pagato.

Bisogna compilare il modulo e inviarlo per via telematica o per mezzo di una raccomandata A/R all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone RAI, Casella Postale 22, 10121 Torino.

Bisognerà anche allegare la copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui si risulterà idonei alla ricezione del rimborso parziale o integrale, si riceverà indietro il denaro entro 45 giorni.

La somma verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate o dal gestore dell’utenza.