La Roma riparte dal Ludogorets, obiettivo tre punti per i giallorossi

Dopo la deludente e clamorosa sconfitta subita sul campo dell’Udinese, la Roma di Jose Mourinho è pronta a ripartire dall’Europa League. Questa sera i capitolini faranno il loro esordio stagionale andando sul campo del Ludogorets



La Roma di Jose Mourinho è pronta a ripartire dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo dell’Udinese; i giallorossi hanno iniziato con il piede giusto in campionato e nonostante l’ultimo KO hanno dimostrato di avere la qualità per tornare ai vertici del campionato italiano.

Con la recente vittoria della Conference League Mourinho è finalmente riuscito ad aumentare la personalità della propria squadra ed ora i giallorossi hanno l’obbligo di confermarsi disputando una grande stagione in Europa League con l’obiettivo di giocare il prossimo anno la prestigiosa Champions League.

I capitolini partono con i favori del pronostico non soltanto nella partita di stasera, ma più in generale sembrano una delle squadre candidate per arrivare in fondo al torneo.

La Roma con il Ludogorets senza Abraham

La trasferta di Udine ha lasciato soltanto note negative ai giallorossi che oltre a prendere quattro gol hanno perso anche Tammy Abraham che ha riportato una piccola lussazione alla spalla e dovrà saltare le prossime partite.

In Bulgaria dunque Jose Mourinho si affiderà ad Andrea Belotti che farà il suo esordio da titolare in maglia giallorossa provando a non far rimpiangere il bomber inglese.

Il Gallo avrà dunque la grande occasione di prendersi la Roma e sarà supportato da Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala pronti a riscattarsi ed a fare una grande partita anche in Europa League.

Oltre al numero 9, la Roma dovrà rinunciare anche a Karsdorp che ha riportato un problema muscolare e non è stato convocato per la sfida contro il Ludogorets.

Mourinho comunque dovrebbe affidarsi al solito 3-4-2-1 con Svilar tra i pali difeso da Mancini, Smalling e Ibanez, Celik e Zalewski sulle fasce laterali con Cristante e Matic ad alternarsi in cabina di regia.

Tanta, tantissima la differenza tecnica tra le due squadre con il Ludogorets che proverà a sfruttare il proprio pubblico per aggredire subito alto e creare la superiorità numerica con la velocità dei propri esterni offensivi.

Jose Mourinho in conferenza stampa ha chiesto una reazione alla propria squadra che deve dimostrare di aver assorbito la sconfitta subita contro l’Udinese e di essere pronta a riprendere il proprio cammino a cominciare dalla prima vittoria stagionale in Uefa Europa League.