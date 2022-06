La Roma riparte da Nemanja Matic

Dopo la straordinaria vittoria nella finale di Conference League contro il Feyenoord, la Roma ripartirà da Mourinho e dalle certezze maturate nel finale di stagione per essere ancor più competitiva in campionato.



Dopo i grandi festeggiamenti per la Roma è tempo di calciomercato con l’obiettivo di creare una rosa competitiva che possa dare seguito all’ottima stagione disputata da Abraham e compagni e continuare la crescita iniziata con l’arrivo di Jose Mourinho.

La società sta lavorando per cercare di accontentare tutte le richieste fatte dal tecnico portoghese che ha recentemente affermato di trovarsi molto bene nella capitale e che sogna di portare i giallorossi ancora più in alto.

“Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni” . Guarda la prima intervista di @NemanjaMatic in giallorosso

▶️ https://t.co/NiRX1Lkcfw#ASRoma pic.twitter.com/AJkscRLSbX — AS Roma (@OfficialASRoma) June 14, 2022

Roma, il primo colpo è Matic

Sbarcato ieri a Roma, oggi Nemanja Matic si è presentato ai suoi nuovi tifosi con tanto entusiasmo e ambizione per la prossima stagione.

Dopo Manchester e Chelsea, Matic e Mourinho si ritrovano insieme per guidare la Roma verso nuovi sogni; il serbo si è dichiarato felice per questa nuova avventura, rivelando come sia stato per lui molto facile scegliere la Roma, emozionato all’idea di lavorare ancora con lo Special One.

Grande esperienza e qualità, la Roma ha finalmente il centrocampista che cercava e che può prendere in mano il centrocampo giallorosso.

Il centrocampista ex Manchester United indosserà la maglia numero 21.

Frattesi sempre più vicino al ritorno in giallorosso

Non si fermerà con Matic il mercato della società di Friedkin che vuole un altro centrocampista per completare la zona nevralgica del campo.

Continua la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi, giocatore che nella scorsa stagione ha dimostrato tutta la sua qualità e potrebbe rappresentare il profilo giusto per la squadra di Mourinho.

Il numero 16 del Sassuolo ha giocato nella primavera giallorossa e conosce bene l’ambiente romanista, tutto ciò potrebbe facilitare l’acquisto con Frattesi che ha dato la sua disponibilità al ritorno alla Roma.

Sta nascendo la nuova Roma, tanta qualità e personalità con un Jose Mourinho più deciso che mai a riportare la Roma tra le prime quattro d’Italia.