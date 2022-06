Bonus centri estivi: come funziona e a chi è rivolto

Bonus centri estivi 2022: quali sono i requisiti per ottenere il contributo e come inoltrare la domanda all’INPS.

Fino al 20 giugno 2022, alle ore 12, sarà possibile richiedere il bonus centri estivi. La domanda va inoltrata all’INPS che provvederà all’erogazione del contributo, qualora si è possesso dei requisiti per ottenerlo. Scopriamo come funziona e come inoltrare la richiesta.

Bonus centri estivi 2022: in cosa consiste

Il bonus centri estivi prevede l’erogazione di un contributo, da parte dell’INPS, alle famiglie che hanno i requisiti per richiederlo. Può essere a copertura totale o parziale, a seconda del reddito familiare e può variare da regione a regione.

Il centro estivo è una buona soluzione per i genitori, entrambi lavoratori, che non sanno a chi lasciare i propri figli dopo la chiusura delle scuole e prima che possano andare loro in ferie. Un’opzione, però, che risulta molto dispendiosa, visto che i prezzi non sono proprio accessibili a tutti i portafogli.

Il bonus non è rivolto a tutti, ma solamente alle seguenti categorie e per le famiglie che hanno figli e/o orfani tra i 3 e i 14 anni:

dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Chi non fa parte delle categorie menzionate, non può farne richiesta. Questi, infatti, sono i requisiti base per poter accedere all’agevolazione.

Un contributo in base all’ISEE

Il bonus sarà erogato in base all’ISEE familiare. Ecco come sarà calcolato in base al reddito del nucleo:

fino a € 8mila – 100% del contributo, ossia 100 euro a settimana (massimo 400 euro al mese);

– 100% del contributo, ossia 100 euro a settimana (massimo 400 euro al mese); da € 8.000,01 ad € 24.000,00 – 95% della quota, ossia 100 euro settimanali (massimo 400 euro al mese);

– 95% della quota, ossia 100 euro settimanali (massimo 400 euro al mese); da € 24.000,01 ad € 32.000,00 – 90% della quota, ossia 100,00 settimanali (massimo 400 euro al mese);

– 90% della quota, ossia 100,00 settimanali (massimo 400 euro al mese); superiore ad € 56.000,00 euro (o se la DSU non è rilevabile dal momento in cui si effettua la propria partecipazione) – 80% della quota nei limiti del contributo massimo erogabile pari ad € 100,00 settimanali (massimo 400 euro al mese).

Qualora in famiglia siano presenti bambini o adolescenti portatori di disabilità, il contributo sarà incrementato del 50%. Il bonus sarà erogato entro il 31 dicembre 2022. La domanda, invece, ha una scadenza fissata per il 20 giugno 2022, alle ore 12. Visto che tale bonus è circoscritto solo a specifiche categorie di lavoratori, alcune regioni stanno organizzando dei piani per supportare, in tal senso, le famiglie e i genitori per il periodo estivo.