In una intervista a Oggi, Fiorello parla del suo nuovo programma, Viva Rai 2, raccontando un particolare aneddoto sul premier Giorgia Meloni.

In una intervista a Oggi, Fiorello ha rivelato che, negli ultimi tempi, si sta godendo il successo di Viva Rai 2, un programma che lo impegna per tutta la giornata ma che lo stimola molto, in quanto riesce a parlare di argomenti importanti, strappando, però, anche un sorriso a chi lo segue. E, tra una battuta e l’altra, fa una rivelazione sul primo ministro Giorgia Meloni.

Fiorello, rivelazioni su Giorgia Meloni: “Ai miei spettacoli con un altro nome”

Fiorello è uno dei volti più noti del piccolo schermo: uno showman molto apprezzato dal pubblico televisivo che, di recente, si è cimentato in una nuova avventura, quella di Viva Rai 2!, un programma che lo impegna tantissimo, ma che gli sta regalando tante soddisfazioni.

Ad Oggi, Fiorello ha rivelato che ai suoi spettacoli si presenta spesso il primo ministro Giorgia Meloni, la quale, a suo dire, comprerebbe il biglietto per lo show, facendo utilizzare un falso nome.

Una rivelazione alquanto particolare, quella di Fiorello che, in precedenza, aveva svelato che la neo premier, in passato, aveva lavorato a casa sua come babysitter della figlia.

E oggi afferma che la Meloni oggi “è una mia cliente“, in quanto va a tutti i suoi spettacoli dal vivo, nonostante faccia anche battute forti sul suo conto. Lei, dunque, c’è sempre: “Fece comprare i biglietti con un altro nome e arrivò come una spettatrice comune”, ha aggiunto il conduttore.

Viva Rai 2: un programma senza colore politico

Come sottolinea Fiorello, Viva Rai 2 è un programma che lo impegna 24 ore al giorno, ma che lo entusiasma molto in quanto permette di mettere sul tavolo tanti “spunti di riflessione“.

Lo scopo dello showman, dunque, è quello di dare buonumore a coloro che lo seguono senza, però, “abbracciare alcuna idea politica, senza pregiudizi“, in una posizione, dunque, che gli permette di stare “al di sopra delle parti. A me piace fare cazzeggio sul centrodestra, sul centrosinistra o su chiunque faccia qualcosa degna di essere sottolineata e denunciata”.

Fa una riflessione anche sulla crisi che sta vivendo l’Italia, dopo la pandemia e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, affermando che deve essere il governo a scendere in campo al fine di “aiutare chi è veramente in difficoltà” mediante strumenti di aiuto sociale come il Reddito di Cittadinanza.