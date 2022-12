Fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra: arrestato un 21enne

Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati siciliani, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti ieri pomeriggio all’interno di un’abitazione di Thornaby-on-Tees, un piccolo comune nella contea del NorthYorkshire (Inghilterra).

Il ragazzo viveva da tempo in Inghilterra, dove lavorava in un casinò, Francesca era andato a trovarlo per trascorrere con lui le vacanze di Natale. A trovare i corpi senza vita della giovane coppia alcuni amici dei due ragazzi, allarmati dalle loro mancate risposte al cellulare.

Fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra

Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati siciliani, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti ieri pomeriggio all’interno di un’abitazione di Thornaby-on-Tees, piccolo comune nella contea del NorthYorkshire (Inghilterra).

A trovare i corpi senza vita della giovane coppia alcuni amici dei due ragazzi, che stavano cercando di contattarli da diverse ore, senza ricevere risposta. La polizia di Cleveland ha avviato un’indagine. Per il duplice omicidio è stato fermato un 21enne del posto.

“Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti”

ha dichiarato l’ufficiale investigativo Peter Carr che si sta occupando delle indagini.

Nino Calabrò, originario di Milazzo, da anni lavorava come croupier in un Casino di Stockton-on-Tees. I due fidanzati stavano insieme da oltre 3 anni. Francesca Di Dio spesso andava a trovarlo e questa volta era arrivata in Inghilterra per trascorrere insieme a Nino le festività di Natale.