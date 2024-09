La riserva d’oro più grande al mondo si trova proprio qui e no, non è in Italia. Vi sveliamo anche la posizione del nostro Paese in questa classifica che sta facendo il giro del web e che riempie di orgoglio alcuni Paesi del mondo. Il Paese in questione sarebbe addirittura in possesso di circa 8.133 tonnellate di oro.

Si troverebbe proprio qui la riserva d’oro più grande al mondo. Il nostro Paese si troverebbe in un’ottima posizione in classifica però no, non è la prima.

È la riserva d’oro più grande al mondo

Vi abbiamo già raccontato di quello che poteva essere uno dei più grandi giacimenti d’oro che si trova a due passi dall’Italia, e adesso vi sveliamo invece quale sarebbe la riserva d’oro più grande al mondo. In particolare qual è il Paese che la possiede e vi abbiamo già anticipato che non è l’Italia. Dovete sapere che questo Paese che vi sveliamo tra poco sarebbe in possesso della più grande riserva aurea del mondo, pari a circa 8.133 tonnellate, in base a quanto riportato da alcune fonti sul web.

E poi ci sarebbe anche la Germania, che è comunque in possesso di tantissimi lingotti d’oro. Altri Paesi con grandi riserve d’oro sono la Francia, la Russia e la Cina, tutti Paesi che supererebbero le 2 mila tonnellate. E dovete sapere che i Paesi che sarebbero riusciti di più ad aumentare le proprie riserve d’oro nel corso della pandemia sarebbero la Turchia e l’India, che hanno aumentato 45,5 e 41,6 tonnellate. Ma qual è questo Paese con la riserva d’oro più grande al mondo? Sono gli Stati Uniti. Vi sveliamo anche in che posizione si trova il nostro Paese.

Ecco la posizione dell’Italia

E sono tanti altri i Paesi che sono riusciti a incrementare la quantità di oro che possiedono, come ad esempio gli Emirati Arabi (35,1 tonnellate), la Russia (27,3 tonnellate) e il Qatar (14,4 tonnellate). Ma la posizione dell’Italia quale sarebbe in tutto questo? Secondo alcune fonti sarebbe il terzo posto.

La Banca d’Italia avrebbe circa 2.452 tonnellate di oro e seguirebbe la già citata Germania, che invece sarebbe seconda in classifica, con 3.359 tonnellate do oro. I lingotti che l’Italia possiede sarebbero di tipo tradizionale a forma prismatica. Ma in ogni caso ci sarebbero anche lingotti d’oro a forma di parallelepipedo oppure di mattone, di tipo americano e anche di panetto di tipo inglese. In ogni caso inorgoglisce in molti la consapevolezza che l’Italia si trovi in una così alta posizione in classifica per quanto riguarda i giacimenti d’oro. Ma si trova negli Stati Uniti la riserva d’oro più grande al mondo.