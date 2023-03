La riconoscete? Qui era 20enne, oggi è la donna più amata della TV italiana

By

Oggi, quella che nella foto è soltanto una giovane ragazza, ha 78 anni ed è diventata la donna più amata della tv italiana. La riconosci?

Per poter riconoscere questa star della tv italiana ti servirà, probabilmente qualche indizio ma, siamo certi che una volta riconosciuta sarai sorpresa.

La donna più amata della TV Italiana

La ragazza poco più che ventenne nella foto che ti proponiamo qui sotto, oggi ha 78 anni ma, nel corso della sua carriera è diventata una icona della Tv italiana.

Capelli acconciati in due trecce, molto più chiari di quelli che ha oggi, sguardo ammaliante e furbetto, fisico invidiabile e un grande fascino. Un costume da bagno ed il trucco molto leggero completano il look di questo scatto in bianco e nero.

Per poterla riconoscere meglio, probabilmente, sarà necessario qualche indizio in più. Infatti, la ragazza in questione oltre ad essere stata attrice e modella, ha cantato anche diverse volte.

Le sue doti canore sono state messe in campo grazie a suo marito, un famosissimo cantautore che non è mai svanito dalla cresta dell’onda. Ora, probabilmente, indovinare ti sarà più semplice.

Hai indovinato chi è?

Se non hai indovinato, ma anche se sei riuscito ad indovinare, la risposta è Claudia Mori. Sicuramente, oggi l’icona della tv italiana non è più giovane come nello scatto che ti abbiamo proposto ma ha ancora il suo fascino unico, che resiste al passare del tempo.

La coppia che forma con Adriano Celentano è tra le più belle e longeve del mondo dello spettacolo, e ha fatto sognare molte generazioni. Sebbene un tempo fossero molto famosi, le nuove generazioni sembrano averli dimenticati.

L’amore scoppiò sul set del film Uno strano ragazzo. In quel periodo, Adriano era fidanzato con Milena Cantù, ma la lasciò poco dopo per sposare segretamente Claudia nel 1964.

Claudia è così innamorata del marito che, durante un’intervista con Grazia, ha confessato di aver pregato Dio di poter lasciare questo mondo prima di lui, poiché non riuscirebbe a sopportare il dolore che la sua mancanza le causerebbe. Dal loro amore sono nati tre figli: Rosita, nata nel 1965 e diventata un volto noto della televisione italiana, Giacomo nato l’anno successivo, e infine Rosalinda nel 1968.

Una curiosità interessante su di lei? Claudia Mori è la sorella di Anna Moroni, lo chef televisivo che per anni ha lavorato con Antonella Clerici a La prova del fuoco. Lei, però, a differenza della sorella, non appare più in TV. Un anno sperimentò il mondo dei talent show, in qualità di giudice nella prima stagione di X Factor, il programma televisivo di Sky che continua a sfornare talenti.

Anche se Claudia Mori e Adriano Celentano si siano ritirati dalla vita pubblica, il loro talento continua a vivere.