La Regina non va alla Messa in suo onore. Quanto sta male?

Grandi festeggiamenti in tutta la Gran Bretagna per il Giubileo di platino del regno della Regina Elisabetta II. Una quattro giorni di sfilate militari, onori di vario genere per una delle regine più longeve che la storia recente ricordi.

Cosa sta accadendo alla Regina più longeva del Regno Unito? La verità sulle sue condizioni di salute.

La Regina e il suo lungo regno

Sono 70 gli anni di regno di Elisabetta d’Inghilterra e la festa è iniziata proprio ieri, 2 giugno. Era il 1953 quando, l’allora principessa, fu incoronata Regina e, dopo tanti anni, è ancora lì, salda sul suo trono, circondata da figli, nipoti e bis nipoti.

Parate militari e festeggiamenti sono in programma per ben 4 giorni, ma non a tutti Elisabetta stessa parteciperà.

Alla veneranda età di 96 anni, la salute della Sovrana deve essere, anche, riguardata. Ma ieri ha voluto esserci e, alle 12.20, si è affacciata al balcone di Buckingham Palace e la folla, gioiosa e festante, ha esultato per la sua Regina era lì accorsa.

Inglesi per la maggior parte, ma anche turisti curiosi di vedere, non solo i festeggiamenti, ma anche solo da lontano, la Sovrana.

Lei lì, con il suo bastone da un lato ed il cugino Duca del Kent dall’altro lato, ha steso la mano e salutato tutti i suoi sudditi. La Regina era felice ma, come dicevamo prima, già da oggi, riguarderà un po’ la sua salute.

Elisabetta II non parteciperà alla Messa di ringraziamento

Oggi, infatti, non sarà presente alla Santa Messa che verrà celebrata nella Cattedrale di St. Paul a Londra, come ringraziamento per i suoi 70 anni di regno. Cosa è successo ad Elisabetta? Una nota, emanata proprio da Buckingham Palace ha fatto sapere, alle tv inglesi e non solo, che la sovrana, dopo aver apprezzato e gradito i primi festeggiamenti e le parate militari di ieri, ha “accusato un certo disagio”.

Nello specifico, tutte le attività intense di questi giorni di festa, ma anche il viaggio che la sovrana deve affrontare per arrivare in Cattedrale, la regina stessa ha deciso, anche se con dispiacere, di non parteciparvi.

Ma il comunicato di Palazzo Reale, aggiunge che la stessa Elisabetta II ringrazia tutti coloro che sono venuti e verranno ad omaggiarla in occasione del suo Giubileo di regno.

Un momento particolare, forse unico al mondo, tanto che il Premier inglese, Johnson, ha proclamato ben 4 giorni di festa nazionale per celebrare questo importantissimo traguardo della sovrana.

1952 – 2022: Elisabetta sul trono da 70 anni

Elisabetta II di Inghilterra è in carica dal 6 febbraio del 1952, anche se la sua incoronazione è avvenuta più di un anno dopo, il 2 giugno del 1953.

Succeduta a suo padre, Re Giorgio VI, è regina non solo del Regno Unito (gran Bretagna ed Irlanda del Nord) ma anche di tutti i territori del Commonwealth.

70 anni di regno ma anche di amore incondizionato che i sudditi hanno per la loro Regina, all’inno di “God save the queen”.