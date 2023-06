La prima autostrada del mondo è in Italia: si trova proprio in questa regione

Sapevi che la prima autostrada del mondo si trova in Italia? Proprio così, si trova in una regione del Nord, scopriamo dove e chi è stato a progettarla!

Pochi sanno che la prima autostrada del mondo è stata realizzata in Italia e che si trova in Lombardia. Stiamo parlando dell’Autostrada dei Laghi, progettata dall’ingegnere Piero Puricelli, conte di Lomnago, per collegare Milano alle vicine città di Como e Varese e con le località turistiche del Lago Maggiore e del Lago di Como. Scopriamo tutto su questa autostrada!

Ideatore dell’autostrada fu Piero Puricelli

La costruzione della prima autostrada in Italia iniziò il 26 marzo 1923. Ad ideare l’Autostrada dei Laghi fu l’ingegnere Piero Puricelli, conte di Lomnago, che la progetto come una strada riservata solo alle automobili.

Quindi dove non dovevano transitare carrozze, carri, pedoni o biciclette. Già allora venne istituito il pagamento di un pedaggio per sostenere i costi di realizzazione e per la gestione.

Fu un progetto all’avanguardia per l’epoca, considerato che in giro non c’erano molte vetture, per cui Puricelli rappresenta un vero pioniere dell’autostrada. L’ingegnere fondò nel 1921 anche la Società Anonima Autostrade, che si occupava della gestione.

Il primo tratto a Lainate, che andava da Milano a Varese, inaugurato il 21 settembre del 1924, e all’inaugurazione prese parte il re Vittorio Emanuele III, che a bordo di una Lancia Trikappa di casa Savoia tagliò il nastro.

Altri tratti inaugurati successivamente

Il 28 giugno 1925 inaugurato il tratto da Lainate a Como, oggi definito A9, lungo 24 chilometri. Nello stesso anno realizzato il tratto di 11 chilometri di Gallarate-Sesto Calende, oggi denominato A8/A26.

L’autostrada nata in quegli anni è la prima al mondo, realizzata senza seguire una precisa normativa e come riferimento c’era solo il Regio Decreto n. 1740 del 1933, in cui le autostrade venivano definite come vie riservate solo alle auto.

La seconda carreggiata realizzata nel 1965 e l’arteria da allora ha assunto quella configurazione che permette di chiamarla autostrada. Nel 1968 il tronco da Como a Monte Olimpino venne aperto al traffico, però solamente con il senso di marcia verso Como. Si deve attendere il 1971 per completare il tratto Como-Chiasso con la nuova dogana di Brogeda.

Realizzazione di altre autostrade nel mondo

E’ importante precisare che, anche se l’Autostrada dei Laghi spesso definita come la prima autostrada del mondo, preceduta in realtà da altre autostrade, sia per quanto riguarda la fase progettuale che per l’apertura al traffico. Ecco quali sono queste autostrade:

Stato di New York – Autostrada Long Island Motor Parkway – progettata nel 1906 e tra il 1908 e il 1911 è aperta al traffico;

– Autostrada – progettata nel 1906 e tra il 1908 e il 1911 è aperta al traffico; Stato di New York – autostrada di Bronx River Parkway , progettata nel 1906 e tra il 1922 ed il 1925 aperta al traffico;

– autostrada , progettata nel 1906 e tra il 1922 ed il 1925 aperta al traffico; Berlino – l’autostrada AVUSè nella periferia della città e la sua progettazione risale al 1909. Nel 1921 è avvenuta l’inaugurazione. Inizialmente il progetto prevedeva l’autostrada come una pista chiusa per corse automobilistiche e per il resto del tempo rimaneva aperta al pubblico. Era già previsto il pedaggio.

E’ importante sottolineare che le autostrade americane in origine erano progettate come strade per scopi paesaggistici e automobilistici ricreativi. Invece, sull’autostrada Long Island Motor Parkway che l’AVUS sono realizzate con un tracciato doppio per competizioni di auto e per il traffico privato.

Invece, come prevedeva il progetto di Piero Puricelli riguardo l’autostrada dei Laghi, l’intento era quello di collegare due o più destinazioni in modo rapido, così da favorire la circolazione. Il concetto di Puricelli rispecchiava allora quello che oggi rispecchia un’autostrada moderna.

Per questo motivo l’Autostrada dei Laghi è definita la prima al mondo, perché realizzata con il concetto di unire più luoghi in maniera veloce e semplice.