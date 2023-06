La porta dell’auto si apre all’improvviso, 26enne viene sbalzata fuori

Una tragedia assurda quella che ha visto vittima una giovane ragazza di soli 26 anni che, ora, si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Mentre era sull’autostrada, lo sportello dell’auto si è improvvisamente aperto.

La giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Viaggiava in auto in compagnia di sua madre e di sua sorella.

26enne sbalzata fuori dall’auto in corsa

Le sue condizioni sono gravi come tale è stato anche l’incidente che l’ha vista coinvolta. Una giovane di 26 anni è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto dove stava viaggiando, sull’autostrada A14, fra i caselli di Loreto e Ancona Sud, insieme a sua madre e a sua sorella.

Lo sportello del mezzo, all’improvviso si è aperto, sbalzando la giovane fuori che è caduta sull’asfalto. Ovviamente, l’auto era in corsa e l’impatto è stato violentissimo. Un incidente che ha portato, immediatamente, all’arrivo ed all’intervento quanto della Polizia Stradale quanto del personale medico del 118. La giovane è stata stabilizzata e portata, in eliambulanza all’ospedale più vicino.

Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente stesso, come non è chiaro per quale motivo la portiera dell’auto si sia aperta all’improvviso mentre il mezzo era in corsa sull’autostrada. La 26enne era seduta sul sedile anteriore, accanto a sua madre che era al volante. Come dicevamo, di botto la portiera si è aperta, gettando la giovane fuori dall’auto.

L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo. L’arrivo della Polizia, che ha bloccato il transito fino all’arrivo dei soccorsi. I medici che hanno soccorso la ragazza e l’hanno stabilizzata per poterla, poi, far trasportare in eliambulanza all’ospedale, dove ora è ricoverata in gravi condizioni. Per fortuna, quando la ragazza è caduta sull’asfalto dall’auto in corsa, non è stata investita da altre auto o mezzi in transito su quel tratto autostradale.

La porta dell’auto si è aperta all’improvviso

Anche se ha riportato diverse ferite, anche gravi, è sempre rimasta cosciente. In gravi condizioni in ospedale, non è però in pericolo di vita. È necessario, però, come sia successo tutto questo e, per questo motivo, la Polizia ha ascoltato sia la madre che la sorella della giovane che erano in macchina con lei al momento della tragedia, per capire cosa sia successo e dare una ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente.

Tra gli accertamenti che sono in corso, anche l’esame delle condizioni del veicolo per chiarire se vi possa essere stato un problema allo sportello. Al momento dell’incidente, altre auto si sono accorte di quello che era successo e sono riuscite a fermarsi, azionando le quattro frecce e creando una sorta di barriera di protezione per la ragazza, per evitare così che venisse investita, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Come dicevamo, una dinamica che è ancora tutta da ricostruire e che ha visto ascoltate, in primis, proprio la mamma e la sorella della giovane che erano in auto con lei al momento della tragedia.