La ong Louise Michel in stato di fermo a Lampedusa: “Intralcia i soccorsi”

La nave Louise Michel finanziata da Basky si trova al porto di Lampedusa in stato di fermo. Secondo la Guardia Costiera avrebbe intralciato i soccorsi.

La nave ong finanziata da Basky avrebbe violato il nuovo decreto ong, e in questo momento si trova in stato di fermo al porto di Lampedusa. L’equipaggio ha già fatto sapere di volersi opporre alla decisione, arrivata mentre la nave Louise Michel si trovava sull’isola siciliana dopo aver effettuato delle operazioni di soccorso. Proseguono gli sbarchi a Lampedusa intanto: la nota della Guardia Costiera sul fermo.

Gli attivisti della nave si sono già lamentati della decisione di bloccare al porto di Lampedusa la Louise Michel: “Non ci permettono di tornare in mare per effettuare altri salvataggi”. L’equipaggio della ong finanziata da Basky ha twittato nelle scorse ore commentando la decisione della Guardia Costiera di trattenere l’imbarcazione per “non aver rispettato delle disposizioni”.

Disposizioni appunto che farebbero riferimento al decreto ong, diventato legge lo scorso 23 febbraio. La ong prima di essere posta sotto sequestro aveva soccorso diverse imbarcazioni, piccole navi di migranti, prima di arrivare sabato a Lampedusa nella zona del canale di Sicilia. Anche la Guardia Costiera con le motovedette e la capitaneria avevano effettuato dei salvataggi nella stessa zona.

1/2🔴24h after being told that our ship is detained, we still do not have an official written justification for the detention. We know of dozens of boats in distress right in front of the island at this very moment, yet we are being prevented from assisting. This is unacceptable! pic.twitter.com/FHxc5Xtpiy

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) March 26, 2023