È morto Ivano Marescotti, l’attore romagnolo aveva 77 anni

E’ morto il grande attore e registra Ivano Marescotti all’età di 77 anni. Stroncato nel pomeriggio di oggi da una lunga malattia.

Ivano Marescotti è morto all’età di 77 anni. Addio al grande attore e drammaturgo italiano, spentosi nella giornata di oggi a causa di una lunga malattia. Lo scorso anno il ritiro dalle scene dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al teatro e alla sua Accademia di recitazione, fondata a Ravenna. Lascia la moglie sposata lo scorso marzo Erika Leonelli. Da qualche giorno era stato ricoverato causa aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Morto Ivano Marescotti: aveva 77 anni

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Ivano Marescotti. Nato il 4 febbraio 1946 in un piccolo paese in provincia di Ravenna, Villanova comune di Bagnacavallo, si è spento all’età di 77 anni nel pomeriggio di oggi domenica 26 marzo, al termine della lotta con una lunga malattia.

Lunghissima la carriera cinematografica e televisiva, così come quella teatrale. Nel 2020 la sua ultima partecipazione a teatro, con la sua opera “Da Rimini al mondo“. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l’attore era ricoverato da qualche giorno ricoverato al Santa Maria delle Croci di Ravenna dopo che le sue condizioni erano peggiorate.

Lascia la moglie Erika Leonelli che era stata sua allieva di recitazione, sposata proprio un anno fa, e la figlia Iliade nata da un precedente matrimonio.

Una vita dedicata al cinema e al teatro

Lo scorso anno, il 10 febbraio, l’attore aveva annunciato inoltre tramite un post su Facebook il suo ritiro. Abbandonare le scene per dedicarsi alla sua accademia, per poi sposarsi il 28 marzo tramite rito civile a Villanova.

Ovviamente era stata scelta Ravenna come sede dove fondare di lì poco la sua Accademia Marescotti, anche continuando la sua collaborazione con il Circolo degli Attori di Ravenna. Marescotti aveva recitato nella sua carriera in più di 50 film, collaborando con i grandi maestri del cinema italiano come Pupi Avati, e anche con registi del calibro di Ridely Scott, nel film del 2001 Hannibal.

Oltre al teatro e alle parti drammatiche, l’attore è sicuramente rimasto nel cuore dei cinefili per interpretazioni in film comici come “Cado dalle nubi” di Checco Zalone, dove veste i panni del padre leghista di Marika – interpretata da Giulia Michelini. Indimenticabile anche il ruolo del capitano della polizia di New York nel film cult “La leggenda di Al John e Jack” di Aldo, Giovanni e Giacomo.