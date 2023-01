La neve del secolo incombe in Italia: ecco quando e dove accadrà tutto

La neve del secolo sta per arrivare in Italia e il suo passaggio non passerà di certo inosservato: attenzione a queste Regioni.

L’anticiclone caldo è solamente un ricordo, perché proprio in queste ore sull’Italia sta arrivando il gelo e la neve del secolo è pronta ad imbiancare la maggior parte delle Regioni italiane. Gli esperti avevano già avvertito che sarebbe stato un inverno molto freddo, a causa dell’effetto domino provocato dal caldo che ha incontrato successivamente le correnti freddi. Dove arriverà la neve e quali saranno le condizioni del meteo per i prossimi giorni?

Nevicata del secolo: quando arriverà in Italia?

La nevicata del secolo si riferisce ad un evento meteo che è avvenuto nel 1985 esattamente i primi di gennaio, interessando tutto lo stivale. I tempi di ritorno che sono stati stimati dagli esperti sono di 30/50 anni e oggi sicuramente si affronterebbe in maniera differente.

I sistemi meteo sono più moderni ed efficaci, così come le attrezzature per sgomberare la neve dalla strada e permettere il passaggio delle auto. Gli scienziati hanno confermato che un evento di quella portata potrebbe avvenire nuovamente anche in questo 2023. Un anno nuovo che ha tutte le carte in regola per essere gelido, freddo e con tantissima neve su varie Regioni.

Lasciando da parte quelle che sono state le temperature calde di fine anno, ora è il momento di prepararsi ad una vera ondata di inverno freddo con nevicate a bassa quota e temperature al di sotto della media.

Regioni colpite dalla neve e temperature in diminuzione

Non sono solo più previsioni ma certezze, infatti le mappe indicano che la neve sta per arrivare sulle varie regioni italiane anche a bassa quota. L’irruzione polare non farà sconti e la fase fredda di gennaio è solo all’inizio.

Una nuova settimana che vede il passaggio della perturbazione sviluppata dalle precipitazioni sulle Alpi a 800 metri, sul versante centro orientale. L’attenzione degli esperti è sulla prossima settimana con l’arrivo del ciclone polare THOR che arriva direttamente dal Nord Europa e che potrebbe sviluppare nuovamente il fenomeno della neve del secolo. Un ciclone con aria fredda che diminuirà le temperature sulle regioni, con precipitazioni e neve in pianura.

Al momento, le zone interessate sono la Lombardia – Valpadana – Emilia Romagna e Liguria. Non mancheranno i fiocchi al centro Italia soprattutto in Abruzzo. Si potrebbero verificare anche delle nevicate da rovesciamento – termine tecnico degli esperti – che si crea quando la neve incontra il freddo creando dei fiocchi grandi e pesanti. Lo svantaggio è il suo accumulo rapido e pericoloso.

A livello scenografico sarà bellissimo, ma gli esperti raccomandano di porre attenzione negli spostamenti. Se verranno confermate queste previsioni, la neve con il freddo tenderà a ghiacciarsi e questo potrebbe compromettere la normale viabilità. Al Sud sono previste precipitazioni intense, vento freddo e qualche nevicata sparsa.