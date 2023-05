La NASA monitora gli uragani con due piccoli satelliti

Gli uragani sono monitorati dalla NASA mediante due piccoli satelliti che offrono previsioni meteorologiche più precise.

La NASA ha fatto un grande passo avanti nel monitoraggio degli uragani. Sono stati lanciati due nuovi piccoli satelliti per migliorare la precisione delle previsioni meteorologiche e proteggere le persone che vivono nelle aree a rischio. L’operazione Tropics segna una svolta nella tecnologia spaziale della NASA ed è destinata a cambiare il modo in cui affrontiamo i disastri naturali.

I due nuovi satelliti lanciati dalla NASA sono stati progettati per monitorare gli uragani con una precisione senza precedenti. Questi piccoli dispositivi, chiamati CubeSats, possono essere utilizzati in modo complementare ai grandi satelliti già in orbita e offrono un altro strumento importante per lo studio degli eventi meteorologici estremi.

In passato, i grandi satelliti erano l’unica opzione disponibile per il monitoraggio degli uragani, ma ora la situazione è cambiata grazie alla tecnologia avanzata dei CubeSats. Essi sono più economici da produrre rispetto ai modelli di dimensioni maggiori, consentendo agli esperti di avere più punti di vista sulla stessa zona.

Secondo Will McCarty, responsabile del programma CubeSat presso la NASA, questi piccoli satelliti consentiranno di raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelli più grandi: “Ci aspettiamo che i CubeSats ci forniscano dati ad alta frequenza su come gli uragani si sviluppano all’interno delle loro prime fasi”.

L’obiettivo finale della missione Tropics non è solo quello di migliorare le previsioni sugli uragani, ma anche quello di conferire maggiore sicurezza alle persone che vivono nelle aree vulnerabili alle tempeste tropicali. Grazie a queste innovazioni tecniche sempre più sofisticate potremmo prevenire disastri naturali e salvare vite umane in futuro.

La NASA ha lanciato due piccoli satelliti per monitorare gli uragani, nell’ambito dell’operazione Tropics. I satelliti aiuteranno a fornire informazioni preziose sui cicloni tropicali e – di conseguenza – permetteranno alle persone di prepararsi in anticipo.

La missione principale del progetto è quella di raccogliere informazioni sulla temperatura dell’acqua e sugli altri fattori ambientali che possono influenzare la formazione degli uragani.

Two TROPICS CubeSats successfully deployed from a @RocketLab Electron rocket after launch. Signal acquisition from the pair of @NASAEarth small satellites may take some time to establish, which is not unexpected.

We'll provide confirmation when signal is acquired:… pic.twitter.com/SGyphgdeZ7

— NASA (@NASA) May 8, 2023