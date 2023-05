I segni delle donne più perfide dello zodiaco, ecco quali sono: da tenere lontano

Ogni personalità possiede un lato oscuro, me ce ne sono alcune in cui questo risulta essere molto più accentuato. Così come accade per gli uomini, anche le donne possono celare un velo di pura cattiveria. Ecco, dunque, quali sono i segni delle donne più perfide dello zodiaco.

Pregi e difetti fanno di noi ciò che siamo, nel bene e nel male, e non c’è altra soluzione che imparare a volersi bene e ad accettarsi. Tutti i caratteri, infatti, dispongono di peculiarità meravigliose che è giusto valorizzare e apprezzare; al contempo, però, non sarebbe male anche imparare a tenere a bada quelle parti di noi che, invece, non sono poi così degne di nota.

Le critiche che ci vengono fatte – se costruttive, ovviamente – non dovrebbero offenderci, bensì spronarci a lavorare su noi stessi. Comprendere che alcuni dei nostri atteggiamenti, seppur involontari, possono ferire gli altri, è il primo passo per riuscire a smussare le parti più spigolose della nostra personalità. Accettare e prendere consapevolezza di ciò non è di certo cosa facile, ma è fortemente consigliabile, in modo da migliorare sempre di più le relazioni interpersonali.

Tra noi, però, esistono anche persone che non solo non sono affatto consce dei propri difetti, ma che a volte possono risultare addirittura perfide e senza cuore. Secondo l’oroscopo, per quanto riguarda le donne, ben tre segni zodiacali sarebbero molto più inclini di altri alla cattiveria. Quali? Scopriamolo insieme.

I segni delle donne più perfide dello zodiaco

Ebbene sì, anche le donne possono essere considerate cattive, e ciò, ovviamente, dipende da vari aspetti del carattere. Esistono da sempre persone più inclini di altre a determinati comportamenti, e per non essere colti impreparati, è bene essere in grado di identificarle. Secondo l’oroscopo, ad esempio, tra le donne più perfide dello zodiaco, non si possono non menzionare quelle nate sotto il segno dell‘Ariete.

Le donne Ariete, in genere, amano ricevere attenzioni, in qualsiasi situazione esse si trovino, e sono in grado di fare davvero di tutto pur di ottenerle. A esse importa ben poco degli altri, specie quando hanno un obiettivo da raggiungere. Provare a mettere loro i bastoni tra le ruote è un atto di puro coraggio, perché sanno essere anche molto, molto vendicative.

Se avete sempre pensato che le donne nate sotto il segno del Cancro siano docili e innocue, questo è proprio il momento giusto per cambiare idea! Sì, è vero, esse sono dotate di una grande sensibilità, ma al contempo sanno essere anche gelose, invidiose, lunatiche e anche un po’ permalose. Ci vuole veramente poco per farle arrabbiare, motivo per il quale bisogna stare sempre attenti a ciò che si dice e a come lo si dice.

Ciò che non ci si aspetta

Se da una personalità impulsiva come quella dell’Ariete, ad esempio, ce lo si aspetta, non è raro credere che le donne della Vergine non sappiano neanche cosa sia la cattiveria. E invece, lo sanno eccome! Esse sono sempre molto pacate e ragionevoli, ma la mancanza di propensione verso il prossimo non consente loro di entrare facilmente in sintonia.

Bisogna fare sempre attenzione, specialmente quando si ha a che fare con una donna del segno della Vergine arrabbiata. In questi casi, la sua freddezza e la sua impenetrabilità potrebbero trarre in inganno: anche se non sembra, sono in grado di farla pagare cara e amara.