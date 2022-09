“La mamma segreta di William e Harry”, spunta un’altra donna: Diana nel dimenticatoio

Tra i tanti segreti che aleggiano a Buckingham Palace, questo mette l’accento su un qualcosa di sconvolgente. Ecco chi è la “mamma segreta” di William e Harry.



Scandali e segreti sono all’ordine del giorno per la Royal Family e negli ultimi anni non si sono di certo fermati. La Regina Elisabetta II ha sempre dovuto affrontare ogni genere di scandalo che riguardava indistintamente figli e nipoti.

C’è stato lo scandalo del figlio Andrea, ancora oggi sulla bocca di tutti, il tradimento di Carlo III sino alla morte sconvolgente di Lady Diana. Se William si è abbastanza contenuto, suo fratello Harry ha dato molto materiale su cui lavorare.

L’arrivo di Meghan Markle non è stato facile da gestire, sin dal fidanzamento ad oggi con il loro desiderio di vivere lontano dalla famiglia reale. Ovviamente, tutto quello che si nasconde dietro a queste persone non si può sapere realmente.

William protegge i suoi figli e la sua famiglia, così come fa Harry arrivando anche a rinunciare ai suoi privilegi senza voltarsi indietro. Ora che Carlo III è il nuovo sovrano, nuovi scandali arrivano a corte. Questa volta non si tratta del presunto figlio segreto di Camilla e Carlo, ma di una donna che ha sempre fatto parte della vita di William e Harry: chi è la vera madre dei due principi?

William e Harry hanno dei segreti?

William e Harry hanno dei segreti e sono riusciti a sopravvivere sino ad oggi a questo turbinio di gossip, scandali e tanto dolore. È vero che i due fratelli non sono più complici come un tempo, ma sono state scelte di vita ad avere portato loro a decidere come affrontare tutto quello che si aggira nella Royal Family.

Sicuramente la vita dei due ragazzi non è stata facile, soprattutto da bambini quando hanno dovuto affrontare la morte della loro mamma Lady Diana. Un insieme di voci e illusioni che tenevano banco sul gossip, tanto da cercare di non ripetere gli stessi errori con le loro mogli e famiglie.

Uno scoop di questi giorni mette l’accento su una donna, che sarebbe stata indicata come la vera madre di William e Harry.

La “vera mamma” di Harry e William: la verità dietro lo scoop

Lo scoop che è uscito in queste ore dopo 40 anni sta mettendo in allarme gli inglesi, tanto da farsi domande su chi sia la vera madre di Harry e William. Il mondo associa questi due splendidi principi a Lady Diana Spencer, morta ad agosto 1997 in un tremendo incidente d’auto a Parigi.

Insieme a lei, sono morti il compagno imprenditore Dodi Al-Fayed e il conducente Henry Paul. Le cause dell’incidente sono ancora ignote e si fanno tantissime speculazioni mediatiche ancora oggi, dando colpe di ogni tipo ad ogni persona.

Tornando ad oggi, Meinen Freizeit – magazine tedesco – ha deciso di realizzare un ottimo articolo su Harry e William. Il magazine sopra citato afferma che la vera madre dei due principi non sarebbe Diana ma una donna chiamata Tiggy Legge-Bourke.

Purtroppo, una frase messa in questo modo ha portato la maggior parte dei lettori su una strada sbagliata. In effetti, questa è una donna molto importante per la vita dei due ragazzi ed è rimasta accanto a loro per tutta vita sin da piccoli.

Tiggy è la tata tanto amata dai due principi e si sempre occupata di loro. È stata assunta dal Principe Carlo nel 1993 in aiuto a Diana, quando non era in forma (e per la presenza di Camilla nella loro vita).

Ovviamente, i gossip hanno sempre messo Tiggy contro Diana tanto da sospettare che fosse amante del marito. La verità non si saprà mai, ma i due principi la vedono come una seconda mamma con un rapporto stretto e importante. La donna è anche diventata la madrina di Archie, il figlio di Harry e Meghan.