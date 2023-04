La madre di Napoli che ha ucciso la figlia con l’auto era senza patente

Inusuale svolta nell’incidente che è costato la vita ieri a una bambina di 7 anni a Napoli: la madre era senza patente. La donna ieri aveva perso il controllo del mezzo a Casalnuovo, investendo oltre alla figlia anche un conoscente che si trovava sul luogo ed è rimasto ferito gravemente. Per la piccola, sfortunatamente, non c’è stato nulla da fare.

Svolta nelle indagini sulla morte della bambina di appena 7 anni rimasta uccisa ieri in provincia di Napoli. La bimba aveva perso la vita a causa dell’impatto con l’automobile della madre nella giornata di ieri. Oggi si scopre come la donna fosse senza patente e stesse forse esercitandosi guidando il mezzo. La posizione della madre, ora sotto choc, è valutata dagli investigatori.

Casalnuovo, provincia di Napoli: bambina investita da un veicolo. La madre sarebbe stata senza patente

Ieri una bambina di soli 7 anni è morta, investita dall’auto della madre. Una tragedia impossibile da prevedere e che ha visto coinvolto anche un conoscente della signora, rimasto ferito gravemente.

La donna, 33 anni, a quanto pare anziché inserire la prima -avrebbe messo la retromarcia, investendo la figlia che si trovava proprio là dietro. Illeso il compagno ma nulla da fare per la bimba, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Inizialmente si era pensato che la morte della piccola fosse da ricondurre a un’auto pirata, ma poi le dichiarazioni e i riscontri hanno stabilito l’esatta natura dell’incidente. Stando a quanto ricostruito, la donna, sfornita di patente, si sarebbe recata in un posto isolato proprio per fare pratica.

La signora sfortunatamente, anziché inserire la prima, avrebbe messo invece la retromarcia, investendo in pieno la figlia che si trovava dietro la macchina. Inutili gli interventi dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che accertare la morte sul colpo della piccola.

L’incidente di Napoli: bimba uccisa dall’auto guidata dalla madre. Le indagini

È quanto accaduto in Via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, nella periferia di Napoli. L’incidente è occorso intorno alle 16.30 di ieri, 22 aprile, e ad arrivare in soccorso son stati i mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco, che non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola vittima, morta sul colpo.

Sebbene inizialmente si fosse pensato a un pirata della strada, ben presto la dinamica è apparsa tragicamente chiara. L’ipotesi è che le persone abbiano tentato di proteggere la donna dalle sue gravi conseguenze. Si è trattato di un incidente, occorso mentre la madre faceva pratica, nella speranza di prendere la patente.

L’Audi A3 del compagno della donna ha preso in pieno la bimba, che non ha avuto speranza, colpita con forza dal veicolo. Ferito anche un conoscente della donna, che ha riportato ferite, fortunatamente guaribili.

il cadavere della bimba e l’auto sono stati sequestrati dai Carabinieri che si stanno occupando delle indagini, e si trovano ora a disposizione delle autorità di Nola. La madre si trova ora in stato di choc in seguito alla morte della piccola Aurora, questo il nome della vittima, seguita dai sanitari che per primi sono arrivati sul luogo della tragedia.