Il 25 aprile, il giorno della festa della Liberazione, una festa per definizione antifascista, si avvicina, e le polemiche per le parole di Ignazio La Russa, il presidente del Senato in quota Fratelli d’Italia, stanno continuando a far discutere. Nonostante la virata e le continue rettifiche del co-fondatore del partito della presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, le lamentale (e talvolta le richieste di dimissioni) non sono finite. Oggi, dal salotto di Mezz’ora in più, Gianfranco Fini, ex presidente di Alleanza Nazionale di cui anche il siciliano faceva parte, ha consigliato alla premier di cogliere l’occasione “per dire senza ambiguità e senza reticenze, perché ne è convinta, per dire che la destra i conti con il fascismo li ha fatti in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza nazionale”.

“Non capisco la ritrosia sulla parola antifascismo“, ha detto ancora Fini, che ha rimarcato anche che valori come “libertà, uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo“.