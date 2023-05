La luna piena di giugno porterà un mucchio di fortuna a questi 3 segni zodiacali

Con la Luna piena di giugno, questi tre segni zodiacali avranno un momento molto fortunato da sfruttare nell’immediato.

Quando può influenzare la Luna i segni zodiacali? Si deve specificare che tutti i pianeti – a seconda della posizione nel segno – sono in grado di influenzare l’andamento dei segni dello zodiaco. La Luna piena di giugno entra in Sagittario e apre le porte a tre segni nello specifico, regalando loro un momento di grande fortuna, speranze e sorprese. Chi sono questi fortunatissimi dell’oroscopo?

Luna piena di giugno: come influenza i segni?

Mancano pochissimi giorni alla Luna piena di giugno in Sagittario. Nello specifico entrerà nel segno il 4 giugno dando il via ad una serie di cambiamenti astrologici da non sottovalutare. Da una parte mostrerà il suo lato buio e negativo ad alcuni segni, ma per tre in particolare ci sarà un momento ricco di sorprese, successo e grandi opportunità.

È proprio il satellite naturale della Terra che avrà modo di illuminare la strada di questi tre segni, dal 4 giugno in poi. Ovviamente, non sarà solo un grande spettacolo del cielo ma anche un modo per poter ottenere un momento di fortuna da sfruttare. L’influenza dei pianeti agisce continuamente sulla sorte dei segni zodiacali, sia in positivo e sia in negativo. Nella notte della formazione di questa Luna piena, ci si aspettano grandi cose soprattutto per 3 segni in particolare dello zodiaco.

3 segni fortunati e pieni di opportunità

Come anticipato, tre segni dello zodiaco potranno godere di questa nuova faccia della Luna che entra nel segno del Sagittario. In linea generale porterà comunque novità, con ottimismo – socialità e voglia di cambiamento. I segni più affini al Sagittario saranno comunque predisposti alla positività di un cambiamento, mentre gli altri dovranno fare attenzione a non commettere passi più lunghi della gamba.

È un momento per affermarsi, per pensare e fare un bilancio della propria vita senza alzare mai la bandiera bianca. Il primo segno che avrà un momento di grande fortuna è il Gemelli, con il transito nel segno su Mercurio. Insomma, un periodo da sfruttare non solo nel lavoro ma anche in amore. Se questo segno delle intuizioni ne dovesse avere qualcuna dopo il 4 giugno è il caso di seguirle e concretizzarle.

Anche il Leone è un segno affine al Sagittario, con questa Luna che gli regala dei momenti fantastici. Il pianeta sorride al segno, non solo in amore ma anche per gli affari e i soldi. Il Leone potrebbe dare una svolta definitiva alla sua vita, seppur non ci avesse ancora pensato. Il destino questa volta bussa alla porta giusta ed è bene aprirla, seguendo quella strada verso il successo.

Il Capricorno è il terzo segno che potrà avere questo grande momento di fortuna regalato dal pianeta satellite. Non si potrà di certo lamentare in campo sentimentale, ma anche in merito alla fortuna e i soldi. La vera svolta avverrà in autunno, ma questo sarà un piccolo assaggio della fortuna che avrà poi per tutto il 2024.