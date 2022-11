La Liga Spagnola attacca la Juventus : “Servono sanzioni immediate”

Il terremoto scoppiato nella serata di ieri in casa Juventus è in continua evoluzione, dopo le dimissioni dell’intero CDA bianconero e la nomina di Maurizio Scanavino come nuovo direttore generale la Liga spagnola ha chiesto sanzioni immediate per il club torinese evidenziando come la Juventus abbia violato le norme sul fair play finanziario.



Nella serata di ieri si è chiusa ufficialmente dopo 4576 giorni l’era di Andrea Agnelli alla guida della Juventus, la notizia ha sconvolto il calcio italiano arrivando però velocemente anche in Europa.

In mattinata infatti il massimo campionato di calcio spagnolo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota in cui chiede espressamente l’applicazione immediata di sanzioni sportive nei confronti della Juventus, colpevole di aver violato le norme del fair play finanziario.

La Liga è andata all’attacco rivolgendosi ufficialmente alla Uefa ed alla Serie A con l’obiettivo di prendere seri ed immediati provvedimenti sulla condotta operata dalla dirigenza bianconera in questi ultimi anni.

Tra i vertici del campionato spagnolo ed Andrea Agnelli non è mai sbocciato un grande rapporto, la Liga infatti già in passato aveva intrapreso una sfida con la Juventus e gli altri club che avevano deciso di aderire al progetto Superlega.

Lo tsunami scoppiato ieri sera alla Continassa sta facendo il giro del mondo e per il club si preannunciano mesi difficili in cui verrà fatta chiarezza sulle problematiche venute a galla in queste ultime ore.

🚨🚨| La Liga have asked UEFA through an official letter, immediate sanctions for #Juventus. pic.twitter.com/ELLSjF2er4 — Juventus Area (@juventus_area) November 29, 2022

La Liga chiede sanzioni immediate alla Juventus

All’indomani delle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione della Juventus il numero uno della Liga Spagnola Javier Tebas, con una nota ufficiale, ha chiesto sanzioni immediate al club bianconero per aver violato le norme del fair play finanziario.

Mentre i tifosi bianconeri aspettano con ansia di sapere quale sarà il futuro del club, il procuratore federale Giuseppe Chinè dovrà decidere, alla luce delle carte dell’inchiesta Prisma, se riaprire o meno le indagini per variazione in sede di bilancio.

Ore dunque sempre più difficili in casa bianconera, dopo la nomina di Gianluca Ferrero come nuovo presidente e quella di Maurizio Scanavino come nuovo direttore generale è arrivato anche l’attacco della Liga Spagnola, da sempre “nemica” di Agnelli in merito al progetto Superlega.



Il comunicato ufficiale della Liga contro la Juventus

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Liga Spagnola nei confronti della Juventus.

“Dopo le dimissioni del CdA della Juventus nella tarda serata di lunedì 28 novembre – recita la nota – LaLiga chiede l’immediata applicazione delle sanzioni sportive al club. LaLiga aveva già presentato nell’aprile 2022 alla Uefa una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana. Nello specifico, la denuncia accusava la Juventus di contabilizzare i trasferimenti al di sopra del loro fair value e di sottovalutare le spese del personale, il che costituisce una violazione del fair play finanziario della Uefa. Inoltre, la denuncia accusava la Juventus di nascondere il vero stipendio dei suoi giocatori.

La Liga con l’obiettivo di promuovere un calcio economicamente sostenibile in Europa, mantiene queste denunce nei confronti della Juventus e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate al club. “LaLiga è stata a lungo uno dei principali sostenitori dell’istituzione, dell’applicazione e dell’applicazione di rigide regole di sostenibilità finanziaria nel calcio. Ad aprile di quest’anno, LaLiga ha sporto denuncia per violazione del fair play finanziario alla Uefa contro la Juventus, ma anche contro Manchester City e Paris Saint Germain. La stessa competizione spagnola ha applicato le sue regole di ‘controllo economico’ per quasi un decennio, su richiesta dei club che compongono LaLiga. La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio. Proteggiamo il nostro calcio”.