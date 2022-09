La Lazio è super! 4-1 al Feyenoord

By

Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri,i biancocelesti dominano gli olandesi del Feyenoord vincendo la prima partita stagionale in Europa League, grande prestazione di Matias Vecino che con due gol ed un assist è il migliore in campo dei biancocelesti



Missione compiuta per la Lazio di Maurizio Sarri che esalta l’Olimpico regalando ai propri tifosi una notte magica contro il Feyenoord.

I capitolini giocano un primo tempo di altissima intensità e si portano in vantaggio dopo pochissimi minuti grazie al destro di Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino (doppietta) completano il capolavoro biancoceleste.

Sarri dovrà registrare una difesa che ancora non convince del tutto, la Lazio anche ieri sera ha dimostrato di soffrire la qualità degli avversari e appena cala di intensità tende ad andare spesso in grane difficoltà con la pressione degli avversari.

Impatto devastante di Matias Vecino sulla squadra, l‘uruguaiano anche ieri sera ha dimostrato di non essere una semplice riserva ma un’alternativa di lusso nelle rotazioni del centrocampo capitolino.

La Lazio vince e convince con il Feyenoord

La Lazio comincia nel migliore dei modi la propria avventura nel Gruppo F di Europa League, la netta vittoria ottenuta contro il Feyenoord è un grande messaggio all’Europa: i biancocelesti ci sono e saranno competitivi fino alla fine per la vittoria del torneo.

Contava soltanto vincere ieri sera ma la Lazio è andata oltre dominando la sfida con gli olandesi per oltre un’ora e calando di intensità soltanto nei minuti finali della partita.

La Lazio dimostra ancora una volta di avere grande qualità offensiva e di essere in grado di battere ogni tipologia di avversario, il problema per Maurizio Sarri rimane sempre lo stesso: i biancocelesti non riescono ad essere continui ed alternano grandi prestazioni a scivoloni improvvisi.

La sensazione rimane quella di una squadra troppo altalenante per competere ai massimi livelli in Italia ed in Europa, Sarri dovrà lavorare molto sulla testa dei propri ragazzi che sembrano subire improvvisi cali di concentrazione all’interno delle partite.

Ora testa al campionato con l’obiettivo di riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita nello scontro diretto contro il Napoli di Luciano Spalletti.

La sfida di domenica pomeriggio contro il Verona sarà fondamentale per non perdere troppo terreno dalle posizioni di vertice e dare continuità alla grande prestazione fornita in Europa League ieri sera.

Il mercato ha accontentato Maurizio Sarri, ora il tecnico toscano ha il compito di disputare una grande stagione nella Capitale.