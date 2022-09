Elisabetta II e il regalo a Carlo III: titolo di regina consorte per Camila

Prima di morire, Elisabetta II ha voluto risolvere una delle questioni più spinose e complesse per lei e per il suo erede: la posizione dell’ex duchessa di Cornovaglia.

Gli inglesi non hanno una regina consorte da 70 anni. Carlo d’Inghilterra sa da quando aveva quattro anni che un giorno sarebbe diventato re. Ma la questione del titolo della sua seconda moglie, Camila, è rimasta a lungo un mistero. Nel febbraio 2022, Elisabetta II aveva bisogno di sole due possiilità per porre fine a più di due decenni di incertezza sulla posizione di sua nuora all’interno della famiglia reale britannica.

“Quando mio figlio Carlos diventerà re, so che darai a lui e a sua moglie Camila lo stesso sostegno che hai dato a me. È mio sincero augurio che, quando verrà il momento, Camila sarà conosciuta come regina consorte”, ha poi annunciato il Monarca in una breve dichiarazione, rilasciata nell’ambito delle celebrazioni per il suo Giubileo di Platino. Secondo la common law, le mogli dei re britannici sono sempre conosciute come regine consorte, mentre i mariti delle regine sono solo principe consorte.

Filippo di Mountbatten, marito di Elisabetta II, per esempio, dovette accontentarsi di essere duca di Edimburgo. Nonostante la tradizione, la nuova condizione di Camila è ancora un fatto nuovo e storico per gli inglesi. Non c’è stata una regina consorte nel Regno Unito per 70 anni. L’ultima è stata la madre della stessa Elisabetta, a cui è stato conferito il titolo dopo il suo matrimonio con re Giorgio VI e che si è ritirata dopo la sua morte nel 1952.

Da allora fino alla sua morte nel 2002, è stata conosciuta come regina madre.I dubbi sulla posizione di Camila nella famiglia Windsor risalgono al 1999, quando l’allora Principe di Galles e la sua ragazza fecero la loro prima apparizione pubblica in coppia a una festa all’hotel Ritz di Londra. Diana del Galles era morta solo due anni prima, e la società britannica dell’epoca non vedeva favorevolmente il rapporto dell’erede al trono con una donna divorziata e madre di due figli nati da un precedente matrimonio.

In effetti, dovettero passare sette anni prima che Carlo d’Inghilterra e Camila potessero sposarsi, con la preventiva approvazione di Elisabetta II. Infine, il 9 aprile 2005, hanno detto “sì” in una discreta cerimonia civile. La regina e suo marito, il duca di Edimburgo, non hanno partecipato all’evento, ma erano presenti alla messa successiva e hanno offerto un ricevimento per gli sposi novelli al Castello di Windsor. L’allora principe Carlo e Camilla Parker-Bowles fuori dal Lyric Theatre di Londra il 28 aprile 1999.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, si è quindi considerata la possibilità che Camila diventasse “principessa consorte”, la prima nella storia della monarchia britannica. In definitiva, fu convenuto che ricevesse il titolo di duchessa di Cornovaglia, in armonia con il Ducato di Cornovaglia, una distinzione sempre data agli eredi al trono britannico. Qualsiasi altro titolo sarebbe stato rischioso all’epoca, quando era in discussione anche la validità stessa del matrimonio.

Secondo le leggi sul matrimonio reale del 1753, l’unico tipo di unione valido per un membro della famiglia reale britannica è quello religioso. Il Lord Cancelliere, un alto funzionario del governo del Regno Unito, e l’arcivescovo di Canterbury, primate della Chiesa d’Inghilterra e leader spirituale della comunione anglicana, hanno dovuto uscire in difesa del legame. “Non è stato facile”, ha riconosciuto la stessa duchessa di Cornovaglia in un’intervista all’edizione britannica di Vogue recentemente pubblicata in occasione del suo 75esimo compleanno.

“Sono stato messo alla prova per così tanto tempo e ho dovuto trovare un modo per conviverci. A nessuno piace essere guardato tutto il tempo e, sai, criticato… ma penso che alla fine, in qualche modo, ho superato tutto questo e sono andato avanti “, ha rivelato. La posizione di Camila all’interno della famiglia reale non è mai stata una grande preoccupazione per Carlos, ma secondo l’ambiente del principe, era “qualcosa a cui voleva parlare” con sua madre prima che fosse troppo tardi.

La dichiarazione che Elisabetta II ha rilasciato lo scorso febbraio, pochi mesi prima della sua morte, avvenuta l’8 settembre, è stata il risultato di colloqui con il suo erede e prova di un consenso tra i due. Ma fu anche il modo in cui il monarca trovò per ringraziare sua nuora per la sua lealtà, pazienza e anni di servizio alla corona.

Lo scorso giugno, Elisabetta II ha fatto un ulteriore passo avanti e le ha conferito il più alto riconoscimento, nominandola Dame dell’Ordine della Giarrettiera, l’istituzione più antica e di più alto rango del Regno Unito. Negli ultimi anni la popolarità di Camila è cresciuta a dismisura, guadagnandosi l’amore e il rispetto degli inglesi e, soprattutto, di sua suocera, la sovrana. Potrebbe non essere mai “regina di cuori”, come lo era Diana del Galles, ma è già regina consorte del Regno Unito.