“La Lamborghini non me la posso permettere…” Condizione economica precaria: Ginevra lo ammette

Ginevra Lamborghini durante la diretta del Gf Vip ha rivelato di non potersi permettere l’auto ereditata. Ecco le parole della vippona.

Il 29 settembre è andata in onda la quarta puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip e subito si sono accesi gli animi di alcuni concorrenti facendo anche delle rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Una delle protagoniste di puntata è stata Ginevra Lamborghini che nel corso delle scorse puntate ha affermato che non ha nessun rapporto con sua sorella, la cantante Elettra Lamborghini a tal punto che quest’ultima non l’ha invitata neanche al matrimonio con il disck jockey Afrojack avvenuto nel 2020.

Ginevra Lamborghini: la dichiarazione shock al Gf Vip

Secondo la vippona, Elettra si è allontanata da lei senza alcun motivo nonostante l’abbia cercata nel corso degli anni per chiarirsi e capire quale fosse il motivo del suo astio nei suoi confronti.

La cantante di Caramello però ha preferito inizialmente di non parlare della questione mandando al programma e a sua sorella una diffida ma nonostante questo all’interno del reality si è continuato a parlare della questione tra le due sorelle.

Così, Elettra, con un lungo post su Instagram ha spiegato di non voler arrivare a dover spifferare tutto in quanto lei molto riservata sulla sua vita privata e sulla sua famiglia non volendo coinvolgere altre persone del suo nucleo famigliare.

Secondo alcune indiscrezioni pare che il motivo per cui Elettra non abbia un bel rapporto con Ginevra sia dovuto ad un video che quest’ultima ha girato dove è protagonista la cantante e l’avrebbe minacciata di venderlo ai giornali e di pubblicarlo sul web.

Questa versione è stata anche quella data da Sofia Giaele De Donà, altra vippona di questa edizione che è stata accusata da quasi tutti gli altri concorrenti e in particolare da Ginevra Lamborghini di non essere realmente innamorata di suo marito.

Secondo Ginevra infatti, Giaele si sarebbe innamorata del conto in banca dell’uomo che l’ha portata all’altare arrivando anche a pensare che il suo matrimonio sia stata una farsa per far parlare di sé.

Per questo motivo tra le due si è accesso un confronto animato a tal punto che la Lamborghini ha cominciato a urlare contro la sua coinquilina e questo gesto le ha fatto perdere apprezzamento da parte del pubblico che ha cominciato a patteggiare per Giaele e per Elettra Lamborghini.

Le parole sull’auto ereditata

Giaele ha ribattuto le parole della Lamborghini dicendo che anche lei vive nel lusso in quanto proveniente da una famiglia molto famosa e ricca ma Ginevra ha spiegato che diversamente da lei ci è nata e non ha scelto di fare quella vita.

Inoltre, la vippona ha parlato anche della sua auto ereditata, confessando ad Alfonso Signorini di non poterla utilizzare in quanto non ha i soldi sufficienti per pagare la benzina della sua vettura.

“La Lamborghini non me la sono comprata l’ho ereditata e non è che me ne vado a vantare. Tra l’altro non la utilizzo perché non me la posso permettere. Consuma un sacco”

Dopo questa sua esternazione il conduttore ha commentato dicendo che la vita può essere anche complicata per una persona che porta il suo cognome mentre sul web la maggior parte dei telespettatori si è accanita contro la donna.

In molti hanno trovato fuori luogo l’uscita di Ginevra sia per il comportamento nei confronti di Giaele e sia per la frase sulla Lamborghini in quanto sui suoi profili Instagram ha sfoggiato una borsa molto costosa e quindi la sua frase è risulta falsa.

Per ora però, Ginevra non potrà vedersela con il verdetto del pubblico, in quanto è risultata immune dalle nomination per via di essere una dei preferiti da parte dei suoi compagni all’interno della casa.