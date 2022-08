La Juventus stringe per Milik e Paredes

Dopo il piccolo passo falso contro la Sampdoria la Juventus è tornata a lavorare sul mercato con la volontà di piazzare i colpi Paredes e Arkadiusz Milik nel più breve tempo possibile con l’attaccante polacco che ormai sembra aver definitivamente scavalcato Memphis Depay nella lista dei desideri bianconeri



Nelle ultime ore Maurizio Arrivabene ha intensificato i contatti con l’entourage del polacco e nelle prossime ore potrebbe formulare un‘offerta ufficiale al Marsiglia per chiudere l’operazione.

Si allontana invece Memphis Depay, la richiesta di 8 milioni annui fatta dall’olandese è ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera che si sta orientando in maniera decisiva sull’ex attaccante del Napoli.

Sistemato il reparto offensivo i bianconeri focalizzeranno le proprie attenzioni su Leandro Paredes, calciatore che piace tantissimo ad Allegri e che si sta avvicinando sempre più al ritorno in Italia dopo la lunga esperienza con il Paris Saint Germain.

Juventus: Milik e Paredes prima possibile!

La trasferta di Marassi ha evidenziato ancora una volta i tanti limiti in fase di costruzione dei bianconeri. Le assenze di Paul Pogba e Angel Di Maria pesano tanto sulla manovra della squadra ed Allegri ha chiesto un ultimo sforzo alla propria società per arrivare a Milik e Paredes.



La trattativa con l’argentino può sbloccarsi da un momento ad un altro ma prima Maurizio Arrivabene spera di chiudere qualche colpo in uscita in un centrocampo che al momento sembra numericamente troppo abbondante.

Sfumata la vendita di Adrien Rabiot ora la società sembra intenzionata a lasciar partire Nicolò Fagioli, ragazzo molto interessante e fresco di rinnovo con i bianconeri che però ha bisogno di mettere più minuti nelle gambe in una squadra di fascia media.

Contro la Sampdoria sono arrivati ottimi segnali da parte di Fabio Miretti che con il suo ingresso ha dato vivacità alla manovra bianconera e creato tante situazioni potenzialmente pericolose.

L’obiettivo dei bianconeri è quello di chiudere il colpo Arkadiusz Milik già nella giornata di oggi per poi concentrarsi totalmente su Leandro Paredes, calciatore da tempo ormai molto stimato dal tecnico livornese.

Sabato la Juventus sarà impegnata in un match difficilissimo contro la Roma di Jose Mourinho e Paulo Dybala e la squadra dovrà essere brava a stringere i denti e cercare di portare a casa una vittoria che significherebbe tanto per la classifica e per il morale contro una squadra che dopo due giornate è a punteggio pieno in campionato.