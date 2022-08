La vittima è una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, colpita con una mazza e altri oggetti nella sua abitazione in via dell’Arcoveggio.

Gli agenti hanno fermato un giovane di 27 anni, che sembra da tempo perseguitasse la donna.

Donna uccisa a colpi di mazza a Bologna

Dramma la notte scorsa a Bologna, in un appartamento di via dell’Arcoveggio. Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa con una mazza e altri oggetti – non ancora specificati – sotto casa, in via dell’Arcoveggio, a Bologna.

Stando alle prime informazioni, i sospetti si concentrano su un uomo che da tempo pare perseguitasse la vittima.

Si tratterebbe di un giovane italiano di 27 anni. Pare che il giovane l’abbia attesa sotto casa per circa due ore. Quando la vittima è rincasata, l’uomo l’ha aggredita, senza lasciarle scampo.

L’ha colpita con violenza alla testa e l’ha abbandonata, ancora agonizzante, a terra. Il sospettato è stato fermato e condotto in Questura per essere interrogato.

A lanciare l’allarme è stato un residente della stessa palazzina, che ha sentito le urla disperate della vittima e ha allertato la Polizia.

Quando l’ambulanza è giunta sul posto, per la 56enne non c’era più nulla da fare. La Matteuzzi è morta durante il trasferimento in ospedale.

Notizia in aggiornamento.