La Juventus si aggrappa a Vlahovic, 1-0 al Torino

Derby equilibrato a Torino con Dusan Vlahovic che regala alla Juventus una vittoria fondamentale che regala un piccolo sorriso ai tifosi bianconeri e fa respirare Max Allegri.

Bonucci e compagni salgono a quota 16 punti in classifica, continua il momento negativo dei granata che hanno conquistato un solo punto nelle ultime 5 gare di campionato.



Nel momento più difficile della stagione la Juventus si aggrappa a Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo decide il derby della Mole con una zampata sotto porta su assist di Danilo al 74′, nel complesso vittoria meritata da parte dei bianconeri.

Aveva chiesto cuore e passione il tecnico livornese, la squadra ha risposto bene al ritiro giocando una buona partita dal punto di vista nervoso e non concedendo praticamente nulla ai padroni di casa, troppo timidi ed imprecisi sulla trequarti.

Primo tempo equilibrato, Milinkovic-Savic decisivo su Vlahovic

La Juventus prova ad entrare in campo con il giusto atteggiamento ma il Toro risponde con nervi e grande aggressività riuscendo a bloccare il centrocampo bianconero.

Il primo tiro in porta arriva al minuto 34′ quando Kean serve Vlahovic in area, il numero 9 si libera dalla marcatura e tenta un tocco sotto che però non sorprende un attento Milinkovic-Savic.



Lo stesso portiere serbo si supera anche pochi secondi dopo quando prima Locatelli e poi Rabiot lo impegnano con due ottime conclusioni dalla distanza.

Il primo tempo si conclude con tanta intensità a centrocampo ma pochissime occasioni da gol con la Juventus comunque che sembra essere messa molto bene in campo.

Il guizzo di Vlahovic decide il derby

Non cambia il copione tattico della partita nella ripresa con il Toro che però si scopre alla ricerca del gol e lascia un pò di campo alle ripartenza bianconere.

Al 52′ Bremer chiede il cambio per un problema muscolare ed esce (tra i fischi dei suoi ex tifosi) per lasciare il campo a Bonucci.

Al minuto 59 arriva la prima grande occasione per i padroni di casa: Lazaro brucia Cuadrado sulla destra e serve Vlasic al limite dell’area, sinistro debole però del trequartista di Juric e pallone comodo tra le braccia di Szczesny.



Al 63′ è Moise Kean a spaventare il pubblico di casa, il numero 18 si libera bene all’interno dell’area ma fallisce sotto porta da pochi passi dopo un ottima giocata di Kostic sulla sinistra.

Al 74′ Vlahovic gira di testa un cross del solito Kostic ma trova pronto il portiere serbo che devia in calcio d’angolo.

Dalla bandierina si presenta Cuadrado che mette sul primo tempo per la sponda di Danilo che trova sul secondo palo Dusan Vlahovic che con il sinistro mette in porta il gol che fa esplodere il settore ospiti.

Nel finale il Toro prova a scuotersi ma i bianconeri si compattano e giocando con tanta attenzione difensiva portando a casa un risultato fondamentale per il proseguimento della stagione.