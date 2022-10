Il Tottenham stende l’Everton e si prende il secondo posto

Altra vittoria importante per il Tottenham di Antonio Conte, decisivo il rigore prima conquistato e poi trasformato dal solito Harry Kane prima del raddoppio decisivo di Hojbjerg all’86esimo. Spurs a 23 punti in classifica e secondi in Premier League



Continua a vincere e convincere il Tottenham di Antonio Conte che supera anche l’Everton agganciando il Manchester City di Guardiola al secondo posto in classifica.

Vittoria meritata da parte dei padroni di casa che partono aggressivi e decisi fin dai primi minuti di gioco prendendo il dominio del centrocampo grazie alla fisicità di Bentancur e Hojbjerg.

L‘Everton rimane al 14esimo posto in classifica a 10 punti, inizio di stagione molto difficoltoso per Lampard che non riesce a dare continuità alle prestazioni della squadra.

Poche le occasioni da gol per gli ospiti, la più grande arriva nel primo tempo con Gray che spara alto sopra la traversa a tu per tu con Lloris.



Dominio Spurs, Antonio conte vola in classifica con il solito Kane

Grande inizio di partita per i padroni di casa che in più occasioni vanno vicini al gol del vantaggio: all’11esimo è Kane a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa deviato in angolo dal provvidenziale Tarkowski.

Dopo la grande occasione di Gray è ancora il capitano degli Spurs a spaventare la difesa dell‘Everton: tunnel su Coady e tiro deviato da Pickford, fondamentale ancora una volta in uscita.

Al 59esimo la partita si sblocca: Doherty tira da buona posizione, Pickford respinge come può prima però di franare addosso al numero 10 del Tottenham che dal dischetto è freddissimo a batterlo con un destro a fil di palo.

A cinque minuti dalla fine gli Spurs chiudono il discorso con Hojbjerg che sfrutta l’assist di Bentancur per battere ancora una volta Pickford e far esplodere di gioia la panchina di Conte.

Il Tottenham sale a 23 punti in classifica ed aspetta di recuperare lo scontro diretto con il Manchester City per scappare in vetta alla classifica.

Il Liverpool continua a faticare e per il momento i ragazzi di Antonio Conte sembrano gli unici, insieme al sorprendente Arsenal, in grado di mettere in difficoltà il Manchester City che rimane assoluto favorito per il titolo finale.

Festeggia ancora il tecnico salentino che, comunque vada, in 10 mesi è riuscito a dare una vera identità agli Spurs, assolutamente rinati dopo l’arrivo dell’ex allenatore di Juventus ed Inter.