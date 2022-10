La Juventus perde Paredes, l’argentino out per 15 giorni

Il sorriso è soltanto parziale per la Juventus di Massimiliano Allegri, i bianconeri centrano la seconda vittoria consecutiva ma perdono Paredes, l’argentino starà fuori per circa 15 giorni per una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra



La seconda vittoria consecutiva in campionato ha riportato un pò di serenità alla Continassa, dall‘infermeria bianconera però continuano ad arrivare brutte notizie con l’infortunio di Leandro Paredes.

L’argentino è entrato soltanto nel finale contro l’Empoli ma a fine partita si è fermato per un problema muscolare.

Durante la mattinata il regista bianconero si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di baso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, 15 i giorni di stop previsti dallo staff medico della Continassa.

Martedì Allegri si giocherà la partita più importante della stagione a Lisbona e dovrà farlo senza, di fatto, i principali acquisti del mercato estivo: Bremer, Pogba, Di Maria e Paredes infatti saranno indisponibili.

Paredes out, regia affidata ancora a Locatelli

Arrivato con l’obiettivo di prendere in mano il centrocampo bianconero, Leandro Paredes ha iniziato con qualche difficoltà la sua avventura alla Juventus.

Il numero 32 ora dovrà recuperare il prima possibile con l’obiettivo di essere in campo nella sfida del 6 novembre contro l’Inter prima di andare a giocare il mondiale con l’Argentina.



Con l’ex centrocampista del Paris Saint Germain salgono a 9 gli infortuni muscolari in casa Juventus dall’inizio della stagione, dato preoccupante che evidenzia qualche errore commesso durante la preparazione estiva.

Ieri Allegri aveva scelto di far rifiatare Paredes che con ogni probabilità sarebbe partito titolare nella sfida di Champions League.

L’infortunio muscolare subito cambia le carte in tavola con Allegri che probabilmente confermerà Locatelli e Rabiot in cabina di regia anche nella sfida in Portogallo.

Le tempistiche per il rientro dovrebbero essere di circa 15 giorni, al momento quindi non è assolutamente in dubbio la partecipazione del regista ai prossimi mondiali in Qatar.

La Juventus è in netta ripresa e le vittorie contro Empoli e Torino sono una vera e propria boccata d’ossigeno per Max Allegri che ora spera di recuperare al meglio Chiesa e Pogba per risalire la classifica e lottare fino alla fine per la vittoria del campionato.