Caldaia, se la posizioni qui paghi la metà in bolletta: il posto inaspettato

Il caro bollette preoccupa? La caldaia è sicuramente nel posto sbagliato: posizionandola in questo modo si pagherà molto meno a fine mese.

Quante volte abbiamo detto che il caro bollette sta arrivando ad un limite insopportabile per tutte le famiglie italiane? L’inflazione è alle stelle e gli accordi per non dover pagare più certe cifre sembrano ancora lontani. Nonostante tutto, il Governo sta cercando di attuare delle soluzioni per arrivare ad aiutare gli italiani, così che possano pagare le bollette a fine mese senza annaspare. Inoltre, si possono attuare alcuni trucchetti che riguardano anche la posizione della caldaia per risparmiare notevolmente sulla bolletta di fine mese.

Caro bollette, a quanto ammontano gli aumenti? Stime e inchieste

Come accennato, oltre agli aiuti e i bonus che arrivano direttamente dall’ex Governo Draghi e dal nuovo esecutivo Meloni, ci sono anche dei suggerimenti pratici da mettere subito in atto per risparmiare.

Il portale Abbassolebollette.it ha svolto una inchiesta che riguarda un numero di soggetti, che nell’ultimo tempo hanno cambiato operatore di gas a metano. Secondo quanto emerso ben l’82% degli impianti/caldaie sono vecchi e consumano maggiormente di quelli di ultima generazione.

Questo è un fattore che non deve essere sottovalutato, proprio perché la criticità di cui sopra porta gli utenti a pagare una maggiore bolletta a fine mese e scontrarsi con una serie infinita di sprechi di gas o energia.

Tutti gli impianti e gli elettrodomestici di ultima generazione si basano sulle classi di efficienza energetica alta, per risparmiare sul costo e limitare ogni tipo di consumo o spreco.

Il riscaldamento a gas è un problema in un momento storico come questo attuale, tanto che gli italiani si ritrovano nelle mani delle bollette con cifre impossibili da sostenere. Tutto questo si aggiunge all’inflazione altissima e il caro vita che riguarda ogni tipo di categoria.

Caldaia, si può risparmiare sui consumi?

Dalle stime e dalle inchieste che vengono svolte dagli esperti, la causa primaria dell’aumento delle bollette è sicuramente avere una caldaia obsoleta. Si parla di maggiorazioni del 40% rispetto ad una caldaia di nuova generazione efficiente e tecnologicamente avanzata.

Questo vuol dire che l’investimento per acquisto e installazione, verrebbe immediatamente ammortizzato con il risparmio in bolletta. Il consiglio è quindi quello di muoversi per tempo e acquistare subito una caldaia nuova.

È inoltre il caso di approfittare di tutte le agevolazioni che sono in essere, con sconti sino al 50% sull’importo dell’acquisto sino il 31 dicembre 2022. Un bonus che permette di risparmiare doppiamente sull’acquisto, installazione e poi su tutti i costi che arrivano in bolletta.

Ma non è tutto, infatti anche la posizione della caldaia è molto importante. Nella maggior parte delle abitazioni non nuove, questo impianto viene posizionato in luoghi dove c’è dispersione d’aria. Ancora peggio sono le abitazioni con i soffitti molto alti che hanno un basso isolamento con l’aggiunta degli spifferi alle finestre.

Cosa fare? La nuova caldaia andrà installata in un luogo con soffitto basso e alcuna dispersione di calore chiedendo ad un esperto di individuarla. È importante non solo per avere una casa calda, ma anche per non sprecare gas e ovviamente pagare meno a fine mese.