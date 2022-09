La Georgia tenta di accogliere gli esuli russi senza provocare Putin

Decine di migliaia di russi si sono stabiliti in Georgia, in un paese di soli 3,7 milioni di abitanti dove prevale la paura del potente vicino del nord.

Molte delle decine di migliaia di russi che questa settimana hanno attraversato il confine con la Georgia per sfuggire all’appello alla guerra in Ucraina stanno ora vagando per Tbilisi, la capitale di un paese un po’ più grande dell’Estremadura. Sveta e il suo ragazzo, entrambi 22 anni, sono arrivati ​​in città questa settimana.

In Georgia stanno arrivando decine di migliaia di profughi russi

Lui si occupa delle scartoffie e lei ha passato tutto il giovedì a piangere perché il suo patrigno a Mosca ha ricevuto una convocazione per essere arruolato in guerra in Ucraina. Le preoccupazioni dei russi che arrivano in questa città di un milione di vicini in un paese di 3,7 milioni di abitanti sono ben diverse da quelle di alcuni georgiani.

Sebbene entrambi si considerino vittime della politica imperialista del presidente russo Vladimir Putin, la storia recente ha lasciato molte cicatrici aperte tra i due popoli.«A Tbilisi», commenta Sveta, che preferisce nascondere il cognome, «abbiamo affittato un appartamento e aspettiamo altri amici di Mosca, che intendono arrivare il 4 ottobre. La gente è abbastanza comprensiva in questa città e molti parlano russo. Vedo molto sostegno all’Ucraina qui, quasi in ogni strada ci sono bandiere e frasi di solidarietà.

Mi piace, ma allo stesso tempo mi sento in colpa e insicura. Mi vergogno e ho paura di incontrare persone dall’Ucraina per strada. Sembra che non avrò una parola per spiegare quanto sono dispiaciuto per tutto ciò che il mio Paese sta facendo loro”. Dal lato georgiano, i timori sono diversi. Tra alcuni locali c’è la convinzione che l’arrivo massiccio dei russi stia facendo salire i prezzi degli affitti. María, una giornalista locale che chiede di nascondere la sua identità, è molto preoccupata.

“Gli unici georgiani contenti di questa situazione sono quelli che traggono profitto finanziariamente. Ci sono proprietari che cacciano gli inquilini georgiani per portare dentro i russi che li pagheranno molto di più”, dice. Il sospetto di María va oltre le ragioni economiche. “In fondo”, spiega, “tutti i russi ci disprezzano e credono che la Georgia dovrebbe appartenere alla Russia.

Pensano che siamo obbligati a parlare con loro in russo. Chi vive qui da molti anni non crede nella necessità di imparare il georgiano. E non accettano che a volte rispondiamo loro in inglese quando parlano in russo. E si lamentano che in alcuni musei non abbiamo i manifesti in russo e sì in inglese”. I georgiani si riferiscono al loro paese come Georgia solo quando parlano con gli stranieri.

Nella sua lingua franca, Kartuli, Georgia si chiama Sakartvelo. Ma gran parte della popolazione parla russo in questo paese appartenuto all’Unione Sovietica dal 1921 al 1991. A Gori, città georgiana di 50.000 abitanti, nacque Josef Stalin, che governò l’Unione Sovietica con il pugno di ferro dal 1924 al 1953.Critiche senza sanzioni Il governo, nelle mani del partito Georgian Dream dal 2012, ha condannato l’invasione dell’Ucraina, ma non ha approvato sanzioni contro la Russia.

“Non abbiamo quasi la capacità di danneggiare l’economia russa. Tuttavia, la Russia può farci molti danni con il gas

Il suddetto giornalista condivide questa posizione: “Non abbiamo quasi la capacità di danneggiare l’economia russa. Tuttavia, la Russia può farci molti danni con il gas e con il flusso di ‘turisti’ che arriva. Dobbiamo evitare ogni provocazione. Inoltre, il nostro esercito non è grande come quello dell’Ucraina”. L’analista militare georgiano Ucha Abashidze, 39 anni, molto popolare sui social network del Paese, afferma che l’attuale governo è salito al potere quattro anni dopo la guerra con la Russia e che la sua intenzione è sempre stata quella di non provocare il Cremlino.

“I russi non volevano che avessimo un esercito potente. E il governo ha smesso di investire in esso. Non solo ha disinvestito in armi e ridotto il numero dei membri, ma l’addestramento per i riservisti non è quasi più organizzato. Ora, quando viene chiesto al governo perché non è più schietto di fronte all’invasione russa, di solito risponde: “È che siamo molto deboli”.

Ma quella debolezza è stata alimentata dal governo stesso, che non è popolare nel paese. Sappiamo tutti che lavora indirettamente per Putin. E ha scommesso che la Russia vincerà la guerra”. I turisti abbondano a Tbilisi. Le strade sono pulite, le persone raccolgono escrementi di cani nei sacchi, l’insicurezza dei cittadini non è un problema.

È difficile credere che solo 14 anni fa, nel 2008, i carri armati russi arrivassero a meno di 34 chilometri dalla città. Quella fu una guerra lampo di enorme successo per la Russia. Forse quella era l'”operazione speciale” che Putin aveva in mente quando ha invaso l’Ucraina lo scorso febbraio. La guerra durò solo cinque giorni e provocò poco più di 600 morti. La Georgia perse quell’anno contro la Russia ogni controllo sulle regioni separatiste dell’Ossezia meridionale, al centro del paese, e dell’Abkhazia, nell’estremo ovest.

E, da allora, l’insediamento dell’esercito russo in queste due regioni è permanente. L’analista Abashidze spiega che fino al 2008 la Georgia aveva la difesa storica delle alte montagne del Caucaso contro la Russia. “Sapevamo che se i russi avessero cercato di entrare, avremmo potuto far saltare alcuni ponti e questo ci avrebbe dato un grande vantaggio su di loro. Ma dal 2008 li abbiamo all’interno del Paese, nelle province occupate”.